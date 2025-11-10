GÂçºåDF½éÀ¥Î¼¤¬º¸É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ
[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï10Æü¡¢DF½éÀ¥Î¼¤¬º¸É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Á´¼£´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½éÀ¥¤Ïº£·î5Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)¡¦¥Ê¥à¥Ç¥£¥óÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤ÎJ1¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
