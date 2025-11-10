【ライブレポート】佐藤健、TENBLANKファンミーティングツアーのソウル公演でi-dleのミヨンとサプライズコラボ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING-ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』で単独アジアツアー中の佐藤健が、11月8日に行われたソウル公演で、韓国の人気グローバルグループ、i-dleのミヨンとサプライズコラボステージを特別披露した。

■「練習する時間が少なかった」と語りながらも完璧なピアノ演奏とハーモニーを披露

10月10月にTENBLANKとして、横浜・ぴあアリーナMMで大成功を収め、スタートしたアジアツアーは11月1日に台北を回り、11月8日はソウル、KBS ARENAにて開催。会場は開演前から熱気のファンに囲まれ、グッズは次々とソールドアウトを出し、韓国での人気も証明した。

イベントは、カリスマ溢れる1曲目「MATRIX」から「旋律と結晶」「約束のうた」まで続けて披露され、会場が一気に熱気に包まれる。その後、トークパートに移り、様々な企画が行われた。

最初のコーナー「以心伝心！言葉伝達ゲーム」では、観客との息の合った掛け合いを見せ、全問正解を達成。賞品として韓国で話題のスイーツが贈られた。続く「みんなの想いを健に届け！メッセージツリー！」では、ファンから寄せられたメッセージを佐藤健が読み上げ、温かな雰囲気に包まれた。

観客全員が参加したプレゼント企画「ラッキーフリスビー」では、豪華な景品が用意され、当選者は佐藤健のサイン入りグッズに加え、セルフィー撮影という特典を獲得。会場は微笑ましい雰囲気に満ち、終始和やかなムードで進行した。

その後、佐藤健の初監督作品「永遠前夜」のMVについてのトークが始まり、MVに主演として出演したサプライズゲスト、i-dleのミヨンの登場が発表されると、大きな拍手と感嘆のなか、ミヨンがステージに登場。この日の「永遠前夜」の特別なデュエットでは、佐藤健のピアノ演奏とバンドの伴奏に合わせてミヨンが歌唱し、後半、佐藤健とのふたりのハーモニーが重なり、美しい旋律が会場を包んだ。さらに、ミヨンの最新曲「Say My Name」も披露され、「練習する時間が少なかった」と言っていた佐藤健だったが、完璧なピアノ演奏とハーモニーによって、よりあらたな魅力に満ちたステージとして彩られた。

続いて、佐藤健はひとりとなり、バンドとともに「Citrus」を披露。会場が暗転すると、出演できなかったTENBLANKの宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）、町田啓太、志尊淳からのスペシャルメッセージムービーが上映された。その後、佐藤健が客席から登場し「Chasing Blurry Lines」を披露して、ファンに最後の挨拶を送った。

最後の曲「Glass Heart」を歌い始めると、観客は一斉にスマートフォンのライトを点け、音楽に合わせて振りながら一体に。会場全体が温かな感動に包まれ、本公演のフィナーレを迎えた。

