歌手の工藤静香（55）が29日、自身のインスタグラムを更新。スイス在住の女優・後藤久美子（51）との仲良しショットを披露した。

工藤は「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」と書き出し、後藤と肩を寄せ合う写真を紹介。「日本にはお仕事で戻ってきていています！次の作品は何だろ！が楽しみ」とスイス在住の後藤が仕事で帰国し、再会を果たしたようだ。

楽しい時間を「今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉しかった話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん」と回顧。「また近いうちに会いたいけれど、スケジュールが難しそうだ。笑 11月、12月 気合を入れて乗り越えましょう！」とつづった。

投稿には、1998年発売の「In the sky」を添えた工藤。「ここに流れているIn the skyは、渋谷でレコーディングをしている時に彼女が差し入れを持って遊びに来てくれたのを覚えています。口の中でふわっと溶ける甘くて軽い美味しいお菓子だったなぁ あぁ懐かしい。」と思い出に浸っていた。

この投稿にフォロワーからは「お二人ともお美しい」「素敵なツーショットですね」「後藤久美子さんが全然変わっていないことに驚きです、お二人ともまぶしすぎます」「このショットはあの昭和時代が昨日のことのように思い出します」などの声が寄せられている。

後藤は、NHK「テレビの国のアリス」（1986年）のヒロイン役で女優デビュー。12歳のとき、NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」で伊達政宗の妻・愛姫の少女時代役で出演し、美少女ブームである「ゴクミブーム」が起きた。「ゴクミ」は、1987年12月の「新語・流行語大賞」流行語部門で銅賞に選出されている。