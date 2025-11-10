【Tokai LS101S-WA-GT】（東京都 趣味は楽器 一周回って小学一年生）

これにしか出せない音があります。

ラップアラウンド(ストップバー・テイルピース)は弦がテイルピースに面接触しているので、P90の音の硬さを幾分和らげる特徴を持っています。

また、アンプを軽くクランチにして、コードをフォルテシモで弾いた時のオープンでワイドな響きが特徴。

弦はEarnie Ball Power Slinky(0.11〜0.48)を張っています。Regular Slinkyより張りのある倍音が少し抑えられた音質で、ネック・ピックアップのトーンを少し絞りクリーンで弾くと甘くしなやかなジャジーな雰囲気になります。

すげえ艶ややかな音が聞こえてきそうだなあ。若かりしき頃はP-90の魅力に全く気付かない…というか興味なかったけれど、あれだけメタラーだった私ですら歳を重ねて歪みは少ないほうがカッコいいという心境に至っておりまして、そうなるとどう考えてもP-90搭載LP系がファイナルアンサーに見えてくるというものです。「オープンでワイドな響き」なんて秘孔を付く一発昇天の決め台詞だよなあ。そして何より.011という太さにひれ伏す思い。私はオックスブラッドへの憧れを経由して54スタイルに恋い焦がれてきた若輩者です。（BARKS 烏丸哲也）

