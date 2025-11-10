バレリーナ芸人の松浦景子がバイク川崎バイクのバレエの才能を“開花”させた８日投稿のＸが９８５万回表示（１０日午前９時５０分現在）という驚きの表示回数をたたき出している。

松浦は「神回」として自身のＹｏｕＴｕｂｅにバイク川崎バイクに出演してもらい、バレエを教える動画をアップしていると告知。「足の甲がバレエ向きなＢＫＢさんがトゥシューズを履いたら、まさかの才能開花！甲だけじゃなくて、普通にめちゃ踊れる…」「バレエの神もびっくり！ＢＫＢ！ヒィア！」と投稿。これが１０００万回に迫る表示回数となった。

その後も「ねぇバレエの神様…なんでこんなにＢＫＢさんに才能があたの？」など嫉妬コメントも。この動画について、バレエ経験者からも称賛の声が続々。「私が初めてトゥシューズ履いた時より絶対上手い」「膝も入っててめっちゃ美し過ぎる」などの声が。

ＢＫＢもＸで「あまりにも松浦さんが褒めてくれるのでバレエ川崎バレエに改名するか悩んでます。とりあえずＢＫＢの足の甲だけでも見てやってください！バレエだけにプリエプリエ！」と投稿。反響の大きさに驚いていた。