¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¡¦¸åÆ£µ×Èþ»Ò¡Ê51¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤µ×Èþ»Ò¡×¤È¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¤ª»Å»ö¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ï²¿¤À¤í¡ª¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Öº£¤Îµ×Èþ»Ò¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤È¤Æ¤â·ò¹¯Åª¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¿Í¤Êµ×Èþ»Ò¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤Æ´î¤Ó¡£¡Ö¤Þ¤¿¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¡£¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¸¡¼¥ó¡Ä¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á Æó¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÆÍ§¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¡¢¥´¥¯¥ß¤µ¤óÀ¤Âå¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
