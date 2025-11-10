ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×Âè£µÏÃ11¡¦£°¡ó¡¡ÌÜ¹õÏ¡¤¬ËÜ³ÊÅÐ¾ì¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤â½Ð±é
TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡ËÂè5²ó¤¬9ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬11¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï6¡¦6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Ë±£¤·»Ò¤¬È¯³Ð¡£·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤«¤éÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¹ÌÂ¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤Ï¸µ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÃæ¾òÈþµª»Ò¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤Ç¡¢º£¤ÏÁ°¶¶¤ÎÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÃæ¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
·ª¿Ü¤Ï¹ÌÂ¤¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÈþµª»Ò¤ò¸«Éñ¤¤¡¢Èþµª»Ò¤«¤éÂç³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¯¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿·ª¿Ü¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÈþµª»Ò¤Î±ç½õ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤È·ª¿Ü¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î¹Ì°ì¤â¤Þ¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æâ¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹ÌÂ¤¤ÎºÊ¡¦µþ»Ò¡Ê¹õÌÚÆ·¡Ë¤¬¤¢¤ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Èµ³¼ê¤ÎÎ´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¤Î½ÐÁö¤ò·è¤á¤ë¡Ä¡£
Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤¬ËÜ³ÊÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÎËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤âÂè5ÏÃ¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£