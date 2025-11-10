赤楚衞二主演『キンパとおにぎり』ムン・ジフ、深川麻衣、吹越満ら出演決定！
赤楚衞二が主演する2026年1月12日スタートのドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分） の追加キャストとして、ムン・ジフ、深川麻衣、片岡凜、福山翔大、吹越満の出演が発表された。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』2ショットビジュアル
“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う―。本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。Netflixでの世界独占見放題配信も決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングから開始予定。日本のみならず、世界に向けて届ける恋愛ドラマとなっている。
赤楚衛二が主人公・長谷大河（はせたいが）役を、カン・ヘウォンがヒロインのパク・リン役を演じる。
この度発表されたのは、大河とリンをとりまく登場人物たちを演じる日韓の追加キャスト陣5名。
日本留学中のリンを温かく支えながらも、実はひそかに思いを寄せているカン・ジュンホ役を演じるのは、ドラマ『ジャグラス〜氷のボスに恋の魔法を〜』『三番目の結婚』など多数の作品に出演し、昨年のMBC演技大賞で男性優秀演技賞を受賞したムン・ジフ。日本の地上波ドラマへの出演は初めてで、韓国から日本へ渡り、勉強中の日本語を流ちょうに話しながら撮影に挑んだ。
そして、大河の学生時代の恋人で、久しぶりの再会を果たした大河に再び心引かれていく宮内真澄（みやうちますみ）役には深川麻衣。
大河がアルバイトをする小料理店「田の実」の常連客で、母親の面倒を見ながらスナックで働く染島乃愛（そめじまのあ）役は片岡凜。
乃愛の恋人で、毎日パチスロを続けるダメ彼氏、大場秋紀（おおばあきのり）役は福山翔大。
さらに、「田の実」の店主で、大河やリンなど店に集まる若者たちを優しく見守る田口茂雄（たぐちしげお）役を吹越満が務める。
ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて2026年1月12日より毎週月曜23時6分放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ムン・ジフ（カン・ジュンホ 役）
今回、日本でのドラマのお話をいただいた際は、とてもワクワクしました。僕が演じるカン・ジュンホという役は、リンに対する思いやりにあふれた、本当にまっすぐなキャラクターです。紳士で情熱的に人を愛する姿をぜひ楽しんでほしいと思います。「キンパとおにぎり」はピュアな青春ドラマとしても楽しめますが、同時に“仕事と恋愛の間で悩んでいる気持ち”に多くの人が共感できる作品でもあります。日常生活に少し疲れてしまった方や、忘れていた青春時代の“ワクワクした気持ち”をもう一度感じたいと思っている方に見ていただきたいです。お楽しみに！
■深川麻衣（宮内真澄 役）
とてもかわいらしくあたたかいラブストーリーで、なにより登場人物みんなが魅力的に描かれていたので、台本を読んでいて全員のことを応援したくなりました。私が演じる真澄は、大河の元恋人で、あるとき偶然再会することになります。久しぶりに大河と関わっていくなかで、真澄の気持ちにも変化が生まれていくので、ぜひ最後まで見守っていただけたら嬉しいです。見ていてキュンとする、そしておいしそうなご飯の数々に「ペゴパ〜（お腹すいた〜）」になるドラマだと思います。ぜひご覧ください！
■片岡凜（染島乃愛 役）
台本を読んだ際、国や文化は違っても、人を好きになることにあがく気持ちは同じなんだと改めて感じました。乃愛を演じて、他人のために尽くすところは素晴らしいですが、その方向を間違うと周りも不幸になる、手を差し伸べる愛より、見守る愛や見捨てる愛が、時には大事だと感じました。乃愛のストーリーにもご注目いただけたらと思います。「キンパとおにぎり」は、赤楚さん演じる、ちょっと頼りない大河がチャーミングです。個性豊かな登場人物たちが彩るこの作品をぜひお楽しみに！
■福山翔大（大場秋紀 役）
個人的な目標として、海外の俳優の方々とお芝居をしてみたいという想いがずっとありました。お話を聞いた際は、目標が1つ叶ううれしさと、日韓のメンバーが関わるプロジェクトに参加できる喜びが強かったです。大場秋紀は、傍からみれば“THE・クズ男”です。ですが、彼も彼なりの真っ直ぐさがあるのではないか？ 愛嬌を持った存在として生きられないか？ と悩みながらも演じました。国籍や言語、価値観の違いは恋愛や人間関係にもあらゆる壁を作ってしまいます。でも、知らない、分からないこそより相手を受け止め、尊重し繋がりたいと思うのではないでしょうか。本作が描く“揺らぎ”や“温もり”、そして“繋がり”が僕はとても好きです。ぜひぜひ、ご覧ください！
■吹越満（田口茂雄 役）
ドラマの中に出てくるお店、僕が演じる田口おじさんが経営している「田の実」は、王子という街にある商店街の閉店したお蕎麦屋さんを借りてドラマ用に改装した、架空のお店ですが、建物は実際にあります。
厨房も使えるし、トイレもある。
ドラマが終わったら誰か実際にやればいいのに、と思ったくらい居心地がいい。
もし、近所にあったら“通いたいな、昼は定食、夜は気の利いたおつまみでお酒もな。”
そんな風に思ってもらえたら、と演じました。
