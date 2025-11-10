U-17日本代表の浅田大翔「誰一人あの状況で、弱音を吐く人なんかいなかった」

U-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルを2-1で破った。

MF和田武士（浦和レッズユース）とのパス交換で先制点を演出したのは、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）。今大会2アシスト目をマークし、世界の舞台で才能を示している。

前半35分、和田からのパスを受けた浅田が再び和田に落とすと、和田の左足シュートがネットを揺らした。モロッコ戦でもMF瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）へ見事なスルーパスを通して得点を演出。「アシストできているのは、自分が相手の嫌なところに入れているということだと思います」と自信を見せた。

「一番のチームの強み」だと明かす前線からのプレスでボールを奪うと、和田とのパス交換は息ぴったり。「常日頃から出したら動き直して受けるというのは、サポートのところで要求しています」とし、「フリーだったのでそこを使えました。あいつはうまいので、決めてくれると思っていました」と明かした。

後半26分には、MF長南開史（柏レイソル）が退場。緊急事態で何度もポジション交代が行われ、「右サイドやるのは本当に久しぶりだったので、難しいところはありました」と言うが、「誰一人あの状況で、弱音を吐く人なんかいなかったと思います。しっかりそこは結果につながって良かったです」と語った。

ポルトガルの猛攻を凌ぎ切れたのは、第2戦で引き分けたニューカレドニアの姿を目に焼き付けたから。「なんとしても引き分けを狙っていて、そこは自分たちも見習わないといけないところというのは、監督も話していました。だから、そこで刺激を受けて、きょうの試合に挑めたかなと思います」と話した。

約1年前の昨年10月27日、同じアスパイア・ゾーンの隣のピッチで行われたU17アジア杯予選のカタール戦でゴールを決めている浅田。「雰囲気はそのときと全然違う。ワールドカップの緊張感というのは感じています」と言うが、カタールの地とは好相性。決勝トーナメントでも、日本のキーマンになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）