中国広東省のある貯水池で、1000匹を超える猫が「放生（ほうじょう）」の儀式として放たれ、多くの猫が水に落ちて死ぬという事件が発生した。

9日付の香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）の報道によると、中国広東省清遠市の瀛翠貯水池付近で、マスクをつけた人々が大量の猫を放生する映像がインターネット上に拡散した。放生とは、魚やカメ、鳥などの動物を自然に戻し、慈悲を実践して功徳を積むという伝統的な仏教儀式だが、近年は生態系を破壊するとの批判が高まっている。

事件は今月1日に起きた。猫を満載した大型トラック2台が到着し、1000匹を超える猫を放した。総重量は2722キロに達し、動物の購入と輸送費には3万997元（約67万円）かかったという。檻から解き放たれた猫たちは極度の恐怖に陥り、一部は木の上によじ登り、また別の猫たちは水中に飛び込んだ。映像には、近くでパドルボードをしていた人々が、泳ぎ疲れてもがく猫たちを救おうと奮闘している様子も映っている。

放生の翌日の2日からは、動物保護のボランティアが猫の救助のため現場に駆けつけた。しかし多くの猫が震えながら苦しんでおり、すでに死んでいるものもあった。清遠市公安局清城支局によれば、この事件には10人が関与しており、放生された猫は約400匹だったという。

当局は「彼らは美しい自然の景観に引かれ、福を祈る目的で猫を購入し、貯水池に運んだ」と説明した。続いて「犯罪の意図は見られず、現在のところ違法行為の証拠もない」とし「彼らは以前にも同様の放生活動を何度か行っていた」と付け加えた。

SCMPは、瀛翠貯水池でこのような出来事が起きたのは今回が初めてではないと伝えている。2023年8月にも同じ地域で大規模な放生の後、数十匹の猫が死んだり、病気の状態で見つかったことがあったという。