トランプ米大統領は9日、自身の関税政策の正当性を繰り返し主張し「すべての国民に最小2000ドル（約30万円）を支給する」と明らかにした。最近米国連邦最高裁が関税の適法性判断手続きを始めた中で自身の政策に対する正当性を強調しながら世論戦に出た様相だ。

トランプ大統領はこの日、交流サイト（SNS）「トゥルースソーシャル」を通じ、「関税に反対する人々は愚か。われわれはいま世界で最も裕福で、最も尊敬を受ける国であり、インフレはほとんどなく株式市場は過去最高を記録した」と主張した。

また「401K（米国人の退職年金）は過去最高値。われわれは数兆ドルを稼いでおり、近く37兆ドルという途轍もない負債を返し始めるだろう」と主張した。

トランプ大統領は「米国に記録的な投資が行われ工場があちこちに建てられている。高所得層を除いたすべての国民に最小2000ドルの配当金が支給されるだろう」と話した。その上で「関税がなければこうしたものを全く持つことはできない」と付け加えた。

トランプ大統領は約1時間後に最高裁を狙った投稿を追加した。

彼は「企業が米国に集まる理由はただ関税のためだ。米国最高裁はこんな話を聞くこともできなかったのか。いったい何が起きているのか」と話した。

続けて「米国大統領は外国とのすべての貿易を中断できるし、これは単純に関税を課すよりはるかに強力な措置。大統領が国の安全保障のためだとしても外国に単純な関税すら課せられないというのが話になるか」と主張した。

トランプ大統領は「これはわれわれの偉大な建国の父たちが意図したものではない。これらすべてが話にもならない。他の国々はわれわれに関税を課せるのにわれわれはそうできないということなのか。それは彼らの夢だ」と付け加えた。