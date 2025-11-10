歌手ヒョナがマカオでの公演中に意識を失い、倒れた。

ヒョナは9日、マカオのアウトドア・パフォーマンス・ベニューで開かれた「ウォーターボム2025マカオ」のステージで、ヒット曲『Bubble Pop！』を歌っている最中に突然倒れた。

観客が撮影した映像には、ヒョナが踊っている途中で突然意識を失ってステージ上に崩れ落ち、ダンサーたちが駆け寄って彼女を支える様子が映っていた。すぐに警護員が走ってきてヒョナを抱きかかえて舞台を降りた。

映像を見たファンはヒョナの健康を心配した。最近行っていた無理なダイエットのせいではないかという憶測も出ている。ヒョナは先月3日、インスタグラムでダイエット宣言をした後、約1カ月後の今月4日に「10キロほど減量した」と報告していた。

ヒョナはこの日、自ら謝罪メッセージを残し、ファンを安心させた。「本当にごめんなさい。良い姿を見せたかったのに、プロらしくなかったという思いでいっぱいだ。実のところ、私も何も覚えていない」と明かした。

続けて「マカオのファンの方々もたくさん来てくれていたし、私の“A-ing（アイン）”（ヒョナのファンダム）たちはもちろん、みんなお金を払って観に来てくれた舞台だったのに申し訳ない。本当に本当にごめんなさい」とし「これから体力もつけて、引き続き頑張っていきたい」と語った。

さらに「とても若かったころから今まで、いつも未熟な私を崇めてくれて、大切にしてくれて、愛してくれて、ありがとうと伝えたい。私は本当に大丈夫」とし「私の心配はしないで。みんなにとって良い夜でありますように」と付け加えた。