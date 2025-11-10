NHKÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤òÁ÷¸¡¡¡»àË´¸µ¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»µ¿¤¤
¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¡¢1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¸µ¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¡áÅö»þ¡Ê50¡Ë¡á¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç9Æü¤ËÂáÊá¤·¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è¡á¤ò10Æü¡¢Á÷¸¡¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÝÆâ»á¤ËÈÈºá¤Î·ùµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·È¯¿®¤·¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬µõµ¶¤À¤È¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï±éÀâ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ»á¤ÏÊ¸½ñÌäÂê¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤Î°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¡£ºØÆ£»á¤¬¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯11·î¤ËÈðëîÃæ½ý¤òÍýÍ³¤Ë¼¿¦¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¡£