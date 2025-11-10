ホテルニューオータニ幕張のサンドウィッチ＆スイーツビュッフェ。11月からは栗・チーズ・チョコレートを使ったメニュ−が登場
ホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、冬の始まりを彩る「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ウィンタースイーツコレクション〜」を開催。
今回は“栗・チーズ・チョコレート”をテーマに、濃厚で奥深い味わいを楽しむ贅沢スイーツが勢揃い。素材の魅力を引き立てたホテルメイドの逸品を心ゆくまで楽しんで。
期間は、2025年11月1日（土）から2026年1月4日（日）まで。
スーパースイーツ2種類がビュッフェサイズで登場
ニューオータニの代名詞とも言える“スーパーシリーズ”。卵や小麦粉をはじめ、すべての原材料にこだわり抜いたスーパースイーツより、「スーパーチョコレートショートケーキ」がラインナップ。いちばん人気の「スーパーメロンショートケーキ」とともに、ビュッフェサイズで用意される。ふたつのスーパースイーツを心ゆくまで堪能できるチャンスをお見逃しなく。
“栗・チーズ・チョコレート”の冬を彩る贅沢スイーツ
ビュッフェでいちばん人気の「マロンミルフィーユ」や「栗のチョコレートタルト」に「マロンパンナコッタ」と、栗好きにはたまらない定番の栗スイーツも用意。また、「ベイクドチーズケーキ」や「チーズプリン」など、チーズを使った濃厚な味わいのスイーツも好きなだけ楽しんで。
ライブ感満載の生搾りモンブランや焼きたてのパンケーキ
絹のようななめらかでふんわりとした食感と、リッチな味わいが魅力の「生搾りアイスモンブラン」は、目の前でできたてを提供。絞りたての瞬間を楽しめる、わくわく感あふれる1品。
また、その場で焼きあげるふわふわのパンケーキに、とろけるバニラチーズソースをかけて味わう「焼きたてパンケーキ とろけるバニラチーズソース掛け」が新登場。さらに、ソフトクリームとチョコレートのとろける食感がやみつきになる「チョコレートパルフェ」も注文ごとにその場で提供してもらえる。
ローストビーフなどボリューム満点のお食事メニューも
ホテル伝統の「ローストビーフ」のカッティングサービスや、バラエティ豊かなオリジナルサンドイッチのほか、ゴルゴンゾーラチーズやモッツァレラチーズなど濃厚な4種のチーズとはちみつが相性抜群の「クアトロフロマッジピッツァ」や「Wチーズのビーフバーガー」、「フライドフィッシュバーガー 和風サウザンソース」、熱々の「シーフードカレーチーズ焼きドリア」も必見。さらに、ミニ丼コーナーでは“ローストビーフ丼”や“うなとろ丼”が新登場。和洋の贅を尽くしたどんぶりをカスタマイズして楽しむことができる。
期間限定のウィンタービュッフェで、種類豊富なスイーツ＆料理の数々を心ゆくまで召し上がれ。
◆ビュッフェの会場は？
緑に囲まれたラウンジでホテル自慢のスイーツや軽食を
大きな窓から爽やかな緑とやわらかな光が射し込むホテルニューオータニ幕張のロビィラウンジ。ホテルメイドの焼きたてパンを使ったオリジナルサンドイッチや、豊富なスイーツが好きなだけ楽しめるスイーツビュッフェでくつろぎのひとときを。
