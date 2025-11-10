¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Û¤«¤ï¤¤¤µÈ´·²¡ª ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
11·î¤Î¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÃãÍÕ¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°Ìë¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥À¥Ö¥ë¤Î¥ê¥Ü¥ó¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª
Ãæ´ÖÁØ¤Î¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤É¹¤Î¤Ä¤Ö¤¬¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤â´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¤ªÌ£¡£¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¹ÈÃã´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ²¼ÁØ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï²ÌÆù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¤¥½¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äì¤«¤é¤è¤¯º®¤¼¤Æ°û¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥ê¥¹¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ä¥Ê¥Ä¥á¥°¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¬¤»¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ª
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»É¤¹¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¥Û¥í¥Û¥í¤È¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤Û¤É¥®¥Ã¥·¥êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÀ§Èó¡¢¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
DATA
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×
Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¡700±ß
»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¡687±ß
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÉÕ¤¡ÊÅ¹Æâ¡Ë¡¡755±ß
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÉÕ¤¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¡741±ß
¢¨Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î1Æü¡Á
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼&¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼ ¥Ö¥ê¥¹¥Ð¡¼¡×
Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¡350±ß
»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¡344±ß
(Ê¸:·ª¸¶ ¤Ê¤ª)
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥é¥¹55±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¤Ï54±ß¡Ë¤ÈÊÌÎÁ¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¤«¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤Î¤â¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ²ÌÆù´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¤µ¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÌ£¤Î¤Û¤¦¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤«¤¶¤é¤ì¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤´Å¤µ¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê»õ¤¶¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ´ÖÁØ¤Î¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤É¹¤Î¤Ä¤Ö¤¬¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤â´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¤ªÌ£¡£¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¹ÈÃã´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ²¼ÁØ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï²ÌÆù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¤¥½¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äì¤«¤é¤è¤¯º®¤¼¤Æ°û¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
¡È»êÊ¡¤Î¾Æ¤²Û»Ò"¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦º£²ó¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ÈÆ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼ ¥Ö¥ê¥¹¥Ð¡¼¡×¡£É®¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥Ð¡¼¡×¤òÃíÊ¸¡£¥Ö¥ê¥¹¥Ð¡¼¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»êÊ¡¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖBliss¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿©¤Ù¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥ê¥¹¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ä¥Ê¥Ä¥á¥°¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¬¤»¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ª
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»É¤¹¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¥Û¥í¥Û¥í¤È¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤Û¤É¥®¥Ã¥·¥êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÀ§Èó¡¢¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
DATA
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×
Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¡700±ß
»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¡687±ß
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÉÕ¤¡ÊÅ¹Æâ¡Ë¡¡755±ß
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÉÕ¤¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¡741±ß
¢¨Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î1Æü¡Á
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼&¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼ ¥Ö¥ê¥¹¥Ð¡¼¡×
Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¡350±ß
»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¡344±ß
(Ê¸:·ª¸¶ ¤Ê¤ª)