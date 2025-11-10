職業柄、たまに「いい絵本はないですか」ときかれる。ここぞとばかりにあれこれお薦めするのだけど、今回は、その中でも一番お薦めするのが難しい絵本を紹介したい。

「アメリカの有名な絵本作家の代表作で、大きな賞も受賞してるんです」。ここまではいい。「猫のお話なんですよ、それも１００万匹も出てきて」。ほとんどの方はニコニコしてくれる。「老夫婦が猫を飼うことにして、おじいさんが猫を探しにいきます」。ふむふむ。「猫でいっぱいの丘を見つけるんですが、どの猫にするか決められずに、ぜんぶ連れ帰ることに」。なんと！ それで？ 「それが……そんなに飼えないから、どの猫を飼うか、猫自身に決めさせることになって……」。ほう。「猫たちは喧嘩（けんか）して『たべっこして』しまうんです」。えーっ、た、食べっこ！？ そんな残酷な！

この本を愛読していた私は――そして大勢の子供たちは、この物語から何を受け取っていたのだろう。イラストは黒一色のペン画。おじいさんはどの猫も「きれい」に見えて、選べないわけだけれど、猫はどれも黒い曲線だけで描かれているから、どんなふうにきれいなのかは読者が想像するしかない。子供のころ、一匹一匹眺めながら、自分だったらどの猫にするだろうと、飽かず考えていた。

そして、石井桃子の訳文。「そこにも ねこ、あそこにも ねこ、どこにも、かしこにも、ねこと こねこ」という繰り返しは、今でもそらんじられる。ちょっとすっとぼけたおじいさんのセリフなんて、笑わずにはいられない。

老夫婦は結局、「たべっこ」には参加しなかった「みっともないねこ」を選ぶ。その猫がかわいがられ、だんだんと成長していくさまが描かれた見開きのページは私のお気に入りだった。

でも、そこから何か教訓を受け取ったわけではない。もちろん残酷さでもない。単純に、猫が「１００まんびき」もいることが面白かったのだと思う。それだけでいいし、それだけでこんなに面白いから、名作なのだ。

◇

石井桃子訳、福音館書店・１１００円。作者（１８９３〜１９４６）は米国の作家、画家。原書は１９２８年に刊行された名作で、米ニューベリー賞のオナー賞に輝いた。本書は６１年、同書店初の翻訳絵本の一つとして刊行された。＝朝日新聞2025年11月1日掲載