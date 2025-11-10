キム・ジョンウンが久々に生存報告!! 在米アメリカ人パートナーの姿も公開

女優キム・ジョンウンが自身の生存報告をすめように、結婚10年目でも変わらぬ愛情を見せた。

キム・ジョンウンは最近、自身のSNSに「とても久しぶりです。生存報告。happy birthday my love」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中でキム・ジョンウンは、風船や花、ワイングラスで飾られた空間で、夫の誕生日パーティーを楽しんでいる。ブルーとゴールドを基調としたデコレーション、柔らかな照明、そして夜景が調和し、落ち着いた洗練された雰囲気を漂わせている。

(写真=キム・ジョンウンInstagram)

夫の正面の顔はハートの絵文字で隠されているが、向き合ってグラスを合わせる瞬間の横顔は公開された。

眼鏡をかけた夫のシルエットが映ると、ファンからは「ついに眼鏡をかけた旦那さんの姿がちらっと公開されたね。顔は隠れていても優しさが伝わる」といった反応が寄せられた。

キム・ジョンウンは2016年、金融業に従事する同い年の在米コリアン男性と結婚し、現在は韓国と香港を行き来しながら生活している。最近ではJTBCドラマ『力の強い女 カン・ナムスン』でファングムジュ役を演じ、活躍した。

◇キム・ジョンウン プロフィール

1976年3月4日生まれ。ドラマ『ひまわり』（1998年）でその名が知られ、映画『大変な結婚』などでコメディエンヌとして人気に、2006年のドラマ『パリの恋人』はその人気を決定づけ、同作は日本でも放送された。その後も映画『私たちの生涯最高の瞬間』『カムバックマドンナ〜私は伝説だ』に主演するが、2016年4月に結婚。2020年秋に放映されたドラマ『僕のヤバイ妻』で復帰した。