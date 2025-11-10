約475万円！ トヨタ新「ハイラックス“SUV”」発表!? 全長4.8mの「ちょうどいいサイズ」＆ディーゼルエンジン採用の「フォーチュナー リーダーG＋」泰国に登場

新ハイラックスSUV誕生！

トヨタのタイ法人は2025年10月8日、現地で生産しているミドルサイズSUV「フォーチュナー」シリーズの新モデル「フォーチュナー リーダーG＋（プラス）」を発表しました。

トヨタ新「ハイラックス“SUV”」!?

フォーチュナーは、トヨタが海外で展開する3列シートSUV。基本コンポーネントをピックアップトラックの「ハイラックス」と共有しており、頑丈で耐久性に優れたラダーフレーム構造と、4WDシステムにパートタイム式を採用しているのが特徴です。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「ハイラックス“SUV”」を画像で見る（50枚）

初代は2004年にデビュー。2015年に2代目となり、2023年にマイナーチェンジされ、現在に至っています。累計販売台数は46万6000台以上。タイでも高い人気を博しており、PPV（ピックアップ・パッセンジャー・ビークル）市場において2012年から13年連続で販売台数1位を獲得しています。

ボディサイズは全長4795mm×全幅1855mm×全高1835mmで、ホイールベースは2745mm、最低地上高は193mm。

タイ市場では大別して「リーダー」「レジェンダー」「GRスポーツ」の３系統で構成されています。リーダーは実用性を重視したベーシックラインという立ち位置で、その新グレードとして追加されたのが今回発表されたリーダーGプラスです。

既存グレード「リーダーG」の装備内容に加えて、荷室アクセスを楽にする電動パワーバックドア（挟み込み防止機能付き）、周囲の視界を多面的に補助するパノラミックビューカメラなどを標準装備し、利便性と安全性を高めています。

また、Gプラス専用として18インチブラックアルミホイールを装備。足回りの視覚的な引き締め効果によって、スポーティな雰囲気を高めています。

パワーユニットは最高出力150馬力、最大トルク400Nｍを発生する2.4リッター直列4気筒ディーゼルエンジン。6速ATを組み合わせており、駆動方式はRWD（後輪駆動）のみの設定です。

ボディカラーはホワイト、シルバー、ダークグレー、ブラックの全4色。リーダーGプラスの価格は143万9000バーツ（約475万円）。ベース車両のリーダーGより3万9000バーツ（約18万円）高い設定です。