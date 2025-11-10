◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

今年の主役は昨年の有馬記念の覇者で、始動戦だった前走のオールカマーを快勝したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）と見られるが、他にＧ１馬は昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）ぐらいで、２番手以下は混戦ムードが漂っている。

そこでイチ押ししたいのは、３年連続参戦となるシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）だ。昨年も好位から正攻法の競馬で０秒５差の４着に健闘しており、舞台や距離に不安はなく、立ち回りひとつで馬券圏内に食い込める力はある。

５歳秋を迎えても衰えはなく、持ち前の勝負根性は健在だ。スローペースで差し馬の決め手勝負となった前走の新潟記念でも、好位２番手から先行馬で唯一の掲示板確保となる４着で地力を示していた。竹内調教師は「もう少しペースが流れてくれたら差は詰まったかなと思うが、走りの内容は勝った去年よりもいい走りができた。活気も元気もあって、いい意味で変わらないし、（年齢を重ねて）タフになってきてくれたかなと思う」とトーンは高い。ここは昨年以上の結果を期待したい。（坂本 達洋）