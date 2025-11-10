◆ベルギーリーグ ▽第１４節 シントトロイデン１―０スタンダール（９日、大王わさびスタイエンススタジアム）

ベルギー１部シントトロイデンで日本代表に初招集されたＦＷ後藤啓介（２０）が、今季４ゴール目を決めてチームの１―０での勝利に貢献した。

同じく代表に初招集されたＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ畑大雅、日本代表ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＦＷ後藤啓介の日本人選手６人が先発に名を連ねた一戦。０―０で迎えた後半１１分、後藤は味方のシュートが相手ＤＦにあたり、エリア内でこぼれたボールを左足で押し込み、均衡を破った。４試合ぶりの得点に、後藤は「こぼれ球を狙って走っていたらラッキーな形でボールが転がってきて、あとは決めるだけだった」とうなずいた。

チームも日本代表に選出されたＧＫ小久保、ＤＦ谷口を中心とした守備陣が２戦連続無失点。２戦連続１―０で２連勝を飾り、４位をキープした。後藤も「前節に続き、チーム全体がいいプレー出来ていましたし、１―０で勝つというのは強いチームになっている証しだと思うので、すごくいい試合が出来たと思う」と胸を張り、初招集となる代表活動へ弾みを付ける結果となり「代表につながるゴールだったなと思いますし、それよりもしっかり勝てたことが重要。しっかり４位キープできたことも、２連勝できたこともいいこと」と話した。