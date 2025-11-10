¥Û¥Ã¥È¥È¥¤¥º¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡×¤Î¥¤¥ô¡¦¥Þ¥«¥í¤ò¥àー¥Óー¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª¡¡2026Ç¯12·îÈ¯Çä
¡¡¥Û¥Ã¥È¥È¥¤¥º¤Ï¡Ö¥àー¥Óー¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹ ¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡¥¤¥ô¡¦¥Þ¥«¥í¡×¤ò2026Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï50,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¡Ö¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡×¤Î¡¢¥¤¥ô¡¦¥Þ¥«¥í¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹âÌó28cm¡¢28²Õ½ê°Ê¾å¤¬²ÄÆ°¡£¥¤¥ô¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Î¾ÓÁü¸¢¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢´ãµå²ÄÆ°¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¡£¼«Í³¤Ê»ëÀþÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ï¡¢¥¦ー¥ëÁÇºà¤Ë¤è¤ë¿¢ÌÓ»ÅÍÍ¤ÇÉ½¸½¡£Àã¿¼¤¤¡Ö°Å»¦¶µÃÄ¡×¤ÎµòÅÀ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ï¡¢¥°¥ìー¤Î¥³ー¥È¡¢¥Àー¥¯¥°¥êー¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¼Á´¶¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀº¹ª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÃåÃ¦²ÄÇ½¤ÊÂÑ²Ð¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÉÕÂ°¡£ÂÑ²Ð¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éð´ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÏÀè¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤¿Åá¡×¡¢¡Ö2¼ï¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¡×¡¢¡Ö²Ð±êÊü¼Í´ï¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
