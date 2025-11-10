独りじゃ生きていけない…〈通帳残高200万円〉〈遺族年金月6万円〉亡き夫が“ひた隠し”にしていた真実に74歳専業主婦、落涙

専業主婦で家庭を守りつつ、金銭管理のすべてを夫に任せてきた70代女性。しかし、夫の死後、思わぬ現実と向き合うことになります。「この先、どう暮らせばいいのか」……途方に暮れた彼女がたどり着いた“老後の現実”とは。見ていきましょう。

74歳専業主婦、夫の死後に気づいた「厳しい現実」

「うちの人は真面目で、家族のためにずっと働いてくれた人でした」

そう語るのは、夫を亡くした松原久美子さん（74歳・仮名）。短大を卒業後、地元企業に勤めていましたが、22歳で結婚。出産を機に退職して以来、専業主婦として家庭を守ってきました。

夫は小さな会社に勤め、定年まで勤続。退職後もアルバイトをしながら家計を支えてくれていたといいます。久美子さんは家計をすべて夫に任せ、毎月渡される生活費の範囲でやりくりしてきました。

しかし、夫が突然心筋梗塞で亡くなったことで、平穏な日常は一変しました。

現実を受け止めきれないまま葬儀を終えた久美子さん。生活費を下ろそうと、亡き夫の財布からキャッシュカードを取り出して銀行へ向かいますが、暗証番号がわからず、試しているうちにロックがかかってしまいました。

窓口では「ご本人以外はお手続きできません」と告げられ、愕然としました。当面頼れるのは、手元の現金数万円とクレジットカードのみ。結局、別で暮らしている息子にお金を借りながら、相続手続きを進めざるを得ませんでした。

さらに、タンスや書棚を探してようやく見つけた通帳の残高は、200万円弱。それを見た息子が「うそ、これしかないの？」と小さく叫び、久美子さんの不安を煽りました。

「夫を失ったうえに、貯金も少なくて……たった独りでどう生きていけばいいのかわからず、頭が真っ白になりました」

夫亡き後の厳しい現実

記帳された履歴をたどると、現役時代から貯蓄をする余裕がなかったことがわかりました。夫の年収はピーク時でも700万円ほど。それでも、久美子さんに無理に働くよう求めることはなく、息子を私立大学に進学させ、マンションも購入していました。

退職金1,500万円は住宅ローンや生活費などの補填に消え、残ったのは200万円という、頼りない貯金だったのです。

「あの人、70歳を過ぎても働いていて『一生現役』なんて言ってたけれど、お金のためもあったのでしょうね。私に隠して……言ったって仕方ない、そう思われていたのでしょうね」

涙を滲ませる久美子さん。さらに、「夫の分の年金はどうなるのか」と年金事務所を訪ねたところ、夫の遺族厚生年金は月6万円ほど。久美子さん自身の年金と合わせても月11万円台の収入になることがわかりました。

家の管理費と修繕積立金で月3万円、光熱費1万円、食費2〜3万円、医療費や日用品――。それらの支出を足せば、もうほとんど残りません。

年1回の固定資産税のほか家電の買い替えや冠婚葬祭の費用など、突発的な支出も想定されます。200万円の貯金はそう長くはもたない。久美子さんは言葉を失いました。

息子に迷惑をかけないために…下した決断

息子に頼るしかないのか？ でも、あの子にも家庭がある。それだけは避けたい――。そう思い、久美子さんは区役所の福祉課を訪ねました。

職員からは、住宅確保給付金や生活福祉資金貸付制度、高齢者向け就労支援センターなど、さまざまな支援策を紹介され、「まだできることはある」と少しだけ希望が持てたといいます。

結局、久美子さんは息子と相談のうえ、築40年のマンションを売却し、公営住宅に申し込むことを決意しました。

「情けないですが、この年になって働く自信も気力もなくて。だったら家を手放して現金に替えた方がいいと思ったんです。古いけれど立地が悪くないので1,000万円くらいになるようで、管理費や固定資産税も払わずに済みます。自分のお葬式代も取っておきたいし、息子家族には迷惑がかからないようにしたい」

そう決断したとはいえ、夫との思い出が残る家を離れる寂しさに、涙を滲ませる久美子さん。「夫ときちんとお金の話をしておくんだった。養ってもらうだけではなく、若い時から私が働いていたら……」と後悔を浮かべます。

かつては“夫が稼ぎ、妻が家庭を守る”が理想とされた時代がありました。しかし今、その分業が老後の貧困を生む現実があります。収入・貯蓄・年金見込みを知らないままにすることは、無関心ではなくリスクそのもの。 甘えと依存の代償は、想像以上に重いのです。