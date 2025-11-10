肉体労働・低収入にあえぎながら「家賃28万円」を払いアメリカで生きる…「日本に戻れば？」の声にも帰国をしない“納得の理由”【人気YouTuberが語る】

ロシア人の妻と幼い子ども2人を抱えながら、アメリカ・NYで肉体労働（大工）を主な仕事として生活を送る日本人“地獄海外難民”氏。現地での生活はなかなかに厳しく、「日本に戻ってくれば？」と言われることもあるとか。それでもアメリカに住み続ける理由とは……。YouTubeも話題の著者による『底辺の大工、ヤバいアメリカで生きのびる 絶望の中で見つけた「自分を見失わない」方法』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編してご紹介します。※写真はイメージであり、実際の住まいではありません。

家賃に28万円を払って安全と安心を買う

難民家は、ニューヨークシティから車で1時間半北に向かった町にあります。東京における青梅市辺りという感じでしょうか。結構、自然豊かな田舎です。

そこでタウンハウスの借家に住んでいます。タウンハウスは家を2つに切ってお隣さんとシェアする家です。間取りは寝室2つ、ユニットバス、リビング、キッチンです。洗濯機置き場はなく、コインランドリーを使っています。

家賃は毎月1900ドル（28万5000円）。家賃28万って、どんだけ豪邸ですか。視聴者様から「海外難民のくせに」と言われますが、無理もありません。日本で彼女と住んでいた部屋は6万円でした。

そもそもアメリカの家の規格は日本より大きく、造りも違うので豪邸に見えるかもしれません。でも住んでいる家はアメリカでは一般的なサイズで、豪邸でも何でもありません。

「もっと安いところに引っ越すべきだ」というコメントをよくいただきますし、僕もそうしたいところですが、話はそう簡単ではありません。

僕の住む地域の平均家賃は、月に2500〜3000ドルぐらい。だから、この間取りで1900ドルはこの周辺では一番安いです。

また、橋を渡って川を挟んだ対岸の隣町に行けば、同じくらいの広さでだいたい1600ドルぐらいで借りられます。300ドルも安い。ただし、その隣町は全米でトップ50に入るほどの危険なスラム街です。

空き巣に入られる、車上荒らしに遭う、夜は出歩けない、強盗に遭う、道でドラッグを売ってる、街に売春婦が立ってる、ギャングがあちこちで活動してる……。僕の友人はナイフで刺されました。

簡単に銃が手に入る社会なので、命を落とす危険があります。そこまでのリスクを冒して300ドル下げたいかと言われれば、絶対にノーです。

他州に引っ越すことも考えたのですが、僕は大工の見習い中で、その期間は他州への引っ越しは避けるよう組合から言われています。州ごとに学校のカリキュラムや卒業条件が異なるからです。

「日本に帰ってくればいい」と言われても、アメリカで暮らすワケ

また、日本に帰って来ればいいという声もあります。日本に帰らない理由はいくつかあるのですが、一番大きな理由は、僕に家族や身寄りがないからです。

実は、僕は幼少期、中国人の母親1人に育てられ、日本人の父とは5歳以降、一度も会っていません。異国で女手一つで僕を育てるつらさからか、母は次第にアルコールに溺れるようになり、僕は虐待やネグレクトを受けて育ちました。

18歳までは児童養護施設へ出たり入ったりを繰り返し、高校卒業後に新聞奨学生制度（新聞配達をする代わりに新聞社が学費や宿舎などを提供する制度）を利用して、家を出ることができました。介護・保育の専門学校を卒業し、22歳で社会人に。

その後、母とはメールで数回連絡を取ったことはありますが、今は一切、連絡を取っていません。母は僕が今、結婚していることも、子どもがいることも知らないし、まさか僕がアメリカに住んでいるなんて思ってもいないでしょう。

難民家の子どもたちは、アメリカのおじいちゃんやおばあちゃん、親戚の方々が大好きです。彼らから家族を奪う権利は僕にはないと思っています。

僕は無能でお金もない男ですが、どんなに生活が苦しくても自分と同じ思いを子どもにさせたくはないので、アメリカに残ると決めました。

「日本の方が暮らしやすい」という自分の都合で、子どもを家族から引き離したくないのです。

地獄海外難民