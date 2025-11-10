【ミスタードーナツ×メタモン】“タマゲた！”ドーナツツリーが期間限定登場♡
ミスタードーナツから、ポケモン好きにはたまらない新作が登場します♪55周年を記念して発売される「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、見た目も味も楽しめるスペシャルなスイーツ♡ドーナツポップやオールドファッションを使ったツリーの上には、ストロベリーチョコでコーティングされたメタモンドーナツがちょこんと。事前予約限定の特別なアイテムなので、お見逃しなく！
ミスタードーナツ×メタモンの限定コラボが登場
ダスキンが運営するミスタードーナツが、今年もポケモンとのコラボを展開。
今回発売される「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、人気キャラクター“メタモン”をイメージしたキュートな限定商品です。
オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングし、ホイップクリームとカスタードクリームを贅沢にトッピング。さらにドーナツポップ8個を飾りつけ、ツリーのような華やかさを演出しています♡
サーティワンの新作♡「ダブルチョコレートケーキ」で味わう極上スイーツ時間
販売はミスドネットオーダー限定！
このドーナツツリーは、ミスドネットオーダーからの事前予約でのみ購入可能。予約受付は11月12日（水）からスタートし、受け取りは11月26日（水）以降となります。
販売期間は12月25日（木）までの期間限定（なくなり次第終了）。
テイクアウト専用商品で、価格は648円（税込）。当日注文はできないため、受取前日までの予約が必要です。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♪
食べて楽しい♪見てかわいいドーナツツリー
「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、食感や味わいのバリエーションも魅力。
ゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールなどの人気ドーナツポップを組み合わせており、そのままでも、ディップしても楽しめます。
見た目のかわいさと、お祝い感あふれる華やかさで、クリスマスシーズンのギフトにもぴったりです♡
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
ミスタードーナツで特別な冬を楽しもう♡
今年のホリデーシーズンは、ミスタードーナツの「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」で笑顔あふれるひとときを。かわいらしい見た目と多彩な味わいが、家族や友人との時間をもっと楽しく彩ってくれます。
ネット予約限定のため、このチャンスを逃さずチェックしてみてください。メタモンのように、ちょっと変わったかわいいドーナツで特別な冬を過ごしてみてはいかがでしょうか♪