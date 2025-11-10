【ミスタードーナツ×メタモン】“タマゲた！”ドーナツツリーが期間限定登場♡

ミスタードーナツから、ポケモン好きにはたまらない新作が登場します♪55周年を記念して発売される「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、見た目も味も楽しめるスペシャルなスイーツ♡ドーナツポップやオールドファッションを使ったツリーの上には、ストロベリーチョコでコーティングされたメタモンドーナツがちょこんと。事前予約限定の特別なアイテムなので、お見逃しなく！

ミスタードーナツ×メタモンの限定コラボが登場

ダスキンが運営するミスタードーナツが、今年もポケモンとのコラボを展開。

今回発売される「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、人気キャラクター“メタモン”をイメージしたキュートな限定商品です。

オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングし、ホイップクリームとカスタードクリームを贅沢にトッピング。さらにドーナツポップ8個を飾りつけ、ツリーのような華やかさを演出しています♡

販売はミスドネットオーダー限定！

このドーナツツリーは、ミスドネットオーダーからの事前予約でのみ購入可能。予約受付は11月12日（水）からスタートし、受け取りは11月26日（水）以降となります。

販売期間は12月25日（木）までの期間限定（なくなり次第終了）。

テイクアウト専用商品で、価格は648円（税込）。当日注文はできないため、受取前日までの予約が必要です。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♪

食べて楽しい♪見てかわいいドーナツツリー

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、食感や味わいのバリエーションも魅力。

ゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールなどの人気ドーナツポップを組み合わせており、そのままでも、ディップしても楽しめます。

見た目のかわいさと、お祝い感あふれる華やかさで、クリスマスシーズンのギフトにもぴったりです♡

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

ミスタードーナツで特別な冬を楽しもう♡

今年のホリデーシーズンは、ミスタードーナツの「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」で笑顔あふれるひとときを。かわいらしい見た目と多彩な味わいが、家族や友人との時間をもっと楽しく彩ってくれます。

ネット予約限定のため、このチャンスを逃さずチェックしてみてください。メタモンのように、ちょっと変わったかわいいドーナツで特別な冬を過ごしてみてはいかがでしょうか♪