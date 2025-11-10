＜無神経な義母と＞義両親に預け子どもがケガ…信用できない→ん？義母のLINEが…【第1話まんが】
私（フクオカナツキ、30代）は夫（タミオ、40代）と5歳の娘（リナ）、2歳の息子（コウ）との4人暮らし。私は結婚当初から義母（マサヨ、70代）と義父（ヒデトシ、70代）のことが苦手です。義両親はいつも上から目線で話してくるし、何かと自分たちのやり方を押し付けてきます。夫は義両親の肩をもつことが多く、義両親がかかわるとだいたい夫婦喧嘩になるのです。幸い義実家は車で3時間かかるため、義両親と会う頻度は少ないです。
いつも上から目線の義両親。嫁は義両親の言うことを聞くべき、という感じです。
苦手ですが「夫の両親だから」と自分に言い聞かせ、イヤイヤながらも付き合いを続けてきました。
子どもが生まれてからは、義両親は子どもたちに執着し始めたのです。
しかも義両親の執着は子どものお世話にもおよびます。義両親は自分たちだけで面倒を見たがるのですが、安全意識や責任感に欠けているので、私はものすごくイヤです。
私は子どものお世話で気を付けてほしいことは、何度も義両親に伝えてきました。でも義両親はまったく改善してくれないのです。
ベビーカーのベルトをきちんと締めないまま歩いたせいで、息子が頭から落ちてケガをしてしまったこともありました。
夫が義両親に私の気持ちを伝えてくれたのですが、謝るどころか「神経質なのねえ」とまるで私が悪いみたいな言い方をしてきました。この件が決定打となり、子どもたちを任せられないと感じた私は義両親とは距離を置くようになったのです。
通勤中に何気なくLINEを開くと、義母のアイコンが変わっていることに気付きました。それは私が最近撮った子どもたちの写真です。
私は結婚当初から、義両親が「フクオカ家はこうだから」と上から目線で自分たちのやり方を押し付けてくることに違和感を抱いていました。
しかも義両親は孫のお世話をしたがるのに、安全意識に欠けています。息子の頭をケガさせたとき、義両親は謝罪しないどころか、悪びれる様子もなかったのです。
それを見た私は「この人たちに子どもたちを任せられない」と思い、義両親と距離を置きました。しかしある日、私は私たち夫婦しか見られないはずの写真を義母が持っていることに気付きます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
