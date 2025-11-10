¡Ö2³¬¤Î¥À¥¯¥È¤«¤é¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×ÀÅ²¬»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç²Ð»ö ¾ÃËÉ¼Ö10Âæ½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¡áÀÅ²¬»Ô°ª¶è
11·î10Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
10Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è°ËÏ¤ÇÈÄ®¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö2³¬¤Î¥À¥¯¥È¤«¤é¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¡¢¾ÃËÉ¼Ö10Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£