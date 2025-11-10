¡ÚÂ®Êó¡ÛNÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤òÁ÷¸¡¡¡¼«»¦¤·¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¡¡º£¸å¤ÎÁÜºº¤Ï¡Ä
¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬9Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢10Æü¸áÁ°¡¢¤½¤Î¿ÈÊÁ¤¬¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»õ¤ò¸«¤»¤Æ¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¡¢¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î¼èÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£
º£Ç¯1·î¡¢ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤¬»àË´¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤âÌÀÆü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È±³¤Î¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤ËÇº¤ß¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
