ÄÔ´õÈþ¡¡¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÀµ²ò¤ÏÌµ¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×8·îÃÂÀ¸¤ÎÂè5»Ò´Þ¤à²ÈÂ²7¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡Ø¿ù±º²È¡¢7¿ÍÀ¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÄÔ¡£º£Ç¯8·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ÎÌ´¶õ¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤¿²ÈÂ²7¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÃø½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö8Ç¯´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ä¼Ì¿¿¡Ä¿ù±º²È¤Î»ö¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÀµ²ò¤ÏÌµ¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎËÜ¤¬Àµ²ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÌã¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡À§ÈóÆÉ¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£