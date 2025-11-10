2026Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¡Ö21À¤µªÏÈ¡×¸õÊä¹»¤Ë¹áÀîÃæ±û¹â¹»
»ñÎÁ
¡¡¹áÀî¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï11·î6Æü¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎÂè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ö21À¤µªÏÈ¡×¤Î¸õÊä¹»¤È¤·¤Æ¡¢¹áÀî¸©Î©¹áÀîÃæ±û¹â¹»¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÃ£É½¾´¼°¤Ï20Æü¡¢¹áÀîÃæ±û¹â¹»¤Î¹»Ä¹¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀîÃæ±û¹â¹»¤Ï2025Ç¯½©¤Î¹â¹»Ìîµå¹áÀîÂç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢»Í¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿ÔÀ¿³Ø±à¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÀ¹¤ó¤Ë¸òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¡¢Éô°÷¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÁ¦¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡21À¤µªÏÈ¤Ç¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¹»¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£