°ª¤ï¤«¤Ê¡¡¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤¹¤ë½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²º¤ä¤«¤Ç¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âº·É¤¹¤ë½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ª¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿¿±û¤Î¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë#À¾ÅÄ¾°Èþ¡¡¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤Ç¶¦±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¦À¾ÅÄ¾°Èþ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡¡¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª¡×¤È¤·¡Ö²º¤ä¤«¤Ç¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¤¢¤ë²¹¤«¤µ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡ª¾®Æñ¤·¤¯¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤È½Ð°©¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤À¤¡¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£