東急不ＨＤは大幅高、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

東急不動産ホールディングス<3289.T>は大幅高し年初来高値を更新している。前週末７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２７００億円から１兆３０００億円（前期比１３．０％増）へ、営業利益を１５３０億円から１６００億円（同１３．７％増）へ、純利益を８５０億円から９００億円（同１６．０％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２１円の年４２円から中間２２円・期末２２円５０銭の年４４円５０銭へ引き上げたことが好感されている。



堅調な不動産売買市場を背景に投資家向け売却や仲介事業が好調に推移し上期業績が大幅増収増益となったことに加えて、第３四半期以降の見通しを勘案したという。なお、同時に発表し９月中間期決算は、売上高５９１２億７２００万円（前年同期比１７．５％増）、営業利益７８５億１８００万円（同５５．３％増）、純利益５２１億６３００万円（同２．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS