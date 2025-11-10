2026年1月12日よりテレ東系で放送がスタートする赤楚衛二主演ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』の追加キャストとして、ムン・ジフ、深川麻衣、片岡凜、福山翔大、吹越満の出演が発表された。

本作は、見た目や材料は似ているのに食べると味は違うキンパとおにぎりのように、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いたピュアラブストーリー。脚本は『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』のイ・ナウォン、Netflixシリーズ『全裸監督』の山田能龍らが務め、監督は『インフォーマ』（カンテレ）の林田浩川、『天狗の台所 Season2』（BS-TBS・BS-TBS4K）の畑中みゆきらが担当する。

かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折し、その過去を引きずったまま今は特別な夢もなく小料理店で働いている主人公・長谷大河を赤楚、アニメーションを学ぶため、韓国から日本に留学し懸命に日々を過ごしている大学院生・パク・リンを元IZ*ONEのカン・へウォンが演じる。

『ジャグラス～氷のボスに恋の魔法を～』『三番目の結婚』などで知られ、2024年のMBC演技大賞で男性優秀演技賞を受賞したムン・ジフが演じるのは、日本留学中のリンを温かく支えながらも、実はひそかに思いを寄せているカン・ジュンホ。ムン・ジフが日本の地上波ドラマ出演するのは本作が初となり、韓国から日本へ渡り、勉強中の日本語を流暢に話しながら撮影に挑んだ。

さらに、大河の学生時代の恋人で、久しぶりの再会を果たした大河に再び心惹かれていく宮内真澄を深川、大河がアルバイトをする小料理店「田の実」の常連客で、母親の面倒を見ながらスナックで働く染島乃愛を片岡、乃愛の恋人で毎日パチスロを続けるダメ彼氏・大場秋紀を福山がそれぞれ演じる。そして、「田の実」の店主で、大河やリンなど店に集まる若者たちを優しく見守る田口茂雄役を吹越が担当する。

各キャストからはコメントも到着した。

コメントムン・ジフ（カン・ジュンホ役）今回、日本でのドラマのお話をいただいた際は、とてもワクワクしました。僕が演じるカン・ジュンホという役は、リンに対する思いやりにあふれた、本当にまっすぐなキャラクターです。紳士で情熱的に人を愛する姿をぜひ楽しんでほしいと思います。『キンパとおにぎり』はピュアな青春ドラマとしても楽しめますが、同時に“仕事と恋愛の間で悩んでいる気持ち”に多くの人が共感できる作品でもあります。日常生活に少し疲れてしまった方や、忘れていた青春時代の“ワクワクした気持ち”をもう一度感じたいと思っている方に見ていただきたいです。お楽しみに！

深川麻衣（宮内真澄役）とてもかわいらしくあたたかいラブストーリーで、なにより登場人物みんなが魅力的に描かれていたので、台本を読んでいて全員のことを応援したくなりました。私が演じる真澄は、大河の元恋人で、あるとき偶然再会することになります。久しぶりに大河と関わっていくなかで、真澄の気持ちにも変化が生まれていくので、ぜひ最後まで見守っていただけたら嬉しいです。見ていてキュンとする、そしておいしそうなご飯の数々に「ペゴパ～（お腹すいた～）」になるドラマだと思います。ぜひご覧ください！

片岡凜（染島乃愛役）台本を読んだ際、国や文化は違っても、人を好きになることにあがく気持ちは同じなんだと改めて感じました。乃愛を演じて、他人のために尽くすところは素晴らしいですが、その方向を間違うと周りも不幸になる、手を差し伸べる愛より、見守る愛や見捨てる愛が、時には大事だと感じました。乃愛のストーリーにもご注目いただけたらと思います。『キンパとおにぎり』は、赤楚さん演じる、ちょっと頼りない大河がチャーミングです。個性豊かな登場人物たちが彩るこの作品をぜひお楽しみに！

福山翔大（大場秋紀役）個人的な目標として、海外の俳優の方々とお芝居をしてみたいという想いがずっとありました。お話を聞いた際は、目標が1つ叶ううれしさと、日韓のメンバーが関わるプロジェクトに参加できる喜びが強かったです。大場秋紀は、傍からみれば“THE・クズ男”です。ですが、彼も彼なりの真っ直ぐさがあるのではないか？ 愛嬌を持った存在として生きられないか？ と悩みながらも演じました。国籍や言語、価値観の違いは恋愛や人間関係にもあらゆる壁を作ってしまいます。でも、知らない、分からないこそより相手を受け止め、尊重し繋がりたいと思うのではないでしょうか。本作が描く“揺らぎ”や“温もり”、そして“繋がり”が僕はとても好きです。ぜひぜひ、ご覧ください！

吹越満（田口茂雄役）ドラマの中に出てくるお店、僕が演じる田口おじさんが経営している「田の実」は、王子という街にある商店街の閉店したお蕎麦屋さんを借りてドラマ用に改装した、架空のお店ですが、建物は実際にあります。厨房も使えるし、トイレもある。ドラマが終わったら誰か実際にやればいいのに、と思ったくらい居心地がいい。もし、近所にあったら“通いたいな、昼は定食、夜は気の利いたおつまみでお酒もな。”そんな風に思ってもらえたら、と演じました。（文＝リアルサウンド編集部）