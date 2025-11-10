1991年に公開されたザ・ローリング・ストーンズのライブ映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』が、全国のIMAX劇場で12月10日、11日の2日間限定で公開されることが決定した。

ツアー35周年を記念して公開される本作は、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ロニー・ウッド、ビル・ワイマンからなるザ・ローリング・ストーンズが、1990年に行った「スティール・ホイールズ／アーバン・ジャングル・ツアー」中に8台のカメラによって撮影された史上初の長編IMAXライブ映画。本公演は日本では1990年2月14日から10日間東京ドームで行われ、観客動員数50万人を記録した。

「（アイ・キャント・ゲット・ノー）サティスファクション」「ブラウン・シュガー」「スタート・ミー・アップ」など、キャリアを代表する名曲の数々が詰め込まれた本作は、IMAXならではのスケールと音響によって、一瞬一瞬がより一層引き立てられている。さらに、限定公開にあたってIMAX独自のデジタル・メディア・リマスター（DMR）技術で新たにリマスターされ、完全新規のサウンドミックスを施すことで、没入感あふれる圧倒的な映像・音響で再現されている。

ザ・ローリング・ストーンズは、「『アット・ザ・マックス』は常に、ファンの皆様を私たちのライブショーのエネルギーに可能な限り近づけることを目指してきました」と語り、「観客の皆様が再びそのすべてを体感してもらうのを待ちきれません」とメッセージを寄せた。

あわせて、当時の熱狂が伝わる予告編も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）