

「クッキー」と「ビスケット」の違いを説明できますか？（写真：チリーズ／PIXTA）

ふだん、ほとんど意識することはありませんが、実は「クッキー」と「ビスケット」には違いがあるって知っていましたか？ フードコーディネーターの宮本二美代氏によれば、その違いは日本国内では公式にきちんと定義されている一方、国によってはその定義の仕方はまちまちだそうです。

ではいったい、お国柄によって変わってくる「クッキー」と「ビスケット」の違いとはどんなものなのでしょうか。宮本氏の著書『教養としてのお菓子: ビジネス、マナー、手土産、社交の場に必須。世界のエリートも身に付けている。』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

全国ビスケット協会が規定している「違い」

クッキーとビスケットの違いを、疑問に思った方は多いと思います。

「ビスケット」は本来、主に小麦粉、砂糖、油脂、乳製品などから作られる焼き菓子の総称です。元々はヨーロッパで「ビスケット」と呼ばれていたのが先で、「クッキー」はビスケットの1種でした。

【ビスケット】

■バターや砂糖の使用量が控えめで、素朴な風味。

■全体的にサクサクしていて軽い食感が特徴。

■小ぶりでシンプルな形状が多く、模様や穴があいていることもある。

【クッキー】

■バターや砂糖の使用量が多く、リッチで濃厚な味わい。

■外側はサクッとしているが、中は少し柔らかいものもある。

■比較的大きめで、チョコやナッツなどを練り込む、あるいはトッピングしたものが多い。

日本では1971年（昭和46年）に「一般社団法人全国ビスケット協会」が「ビスケット類の表示に関する公正競争規約」で、クッキーとビスケットを区別するための明確な基準を設けています。

この規約によると、「ビスケットとは、小麦粉、糖類、植物油脂、食塩を主な材料とし、オーブンで焼いたもの。

クッキーは、糖分と脂肪分の合計が全体の40％以上で、手作り風の外観のもの。乳製品やはちみつなどを使い、製品に特徴をつけて風味よく焼き上げたもの」というように定義付けられています。

マリー・アントワネットも好んだ「ビスケット」

ビスケットの語源は諸説ありますが、「2度焼いた」という意味のラテン語「bis coctus（ビス コクトゥス）」が元といわれています。2度焼くことで水分を抜き、日持ちをよくしたパン、という感じでしょうか。

パンは1万年以上前から存在したといわれています。ヨーロッパでは古代から航海や遠征時に、2度焼いて日持ちをよくしたパンを持参していました。これがビスケットの起源とされています。

ちなみに、フランス語のビスキュイ「biscuit」、ポルトガル語のビスコイト「biscoito」、オランダ語のビスクヴィー「biskwie」もすべて「2度焼き」の意味があります。

ビスケットは、ヨーロッパの貴族のあいだでも食べられ、イギリスのエリザベス女王や、フランス王妃のマリー・アントワネットもビスケットを好み、宮廷で作らせていたと伝わっています。

日本には、西暦1850年頃、ペリー来航のあたりに南蛮菓子「ビスカウト」として上陸しました。カステラや金平糖とともにやってきたのですね！ ペリーご本人が、日本人にふるまわれたというエピソードも残っています。

横浜にある「馬車道十番館」では、ガス灯の模様があしらわれたオシャレな「ビスカウト」が味わえます。オンラインでも販売していますが、開港の歴史に思いを馳せて、雰囲気ある建物を訪れて楽しむのもいいですね。

一方で「クッキー」は、ケーキや焼き菓子を意味するオランダ語の「koek（クーク）」が語源で、小さいケーキを「koekje（クーキェ）」といい、アメリカに渡ったオランダ人がクーキェを作って売り出したら人気を博し、その後に英語名になり「cookie」として定着しました。アメリカ以外の英語圏では「ビスケット」が一般的に使用されます。

「日本最古のクッキー」は京都生まれ

日本で最も古いクッキーとされるのが、京都にある老舗菓子店「水田玉雲堂」の銘菓「唐板（からいた）」。1477年（文明9年）創業以来、500年以上にわたり、ただ1つこのお菓子のみを作り続けてきた伝統の逸品です。

「唐板」の起源は平安時代までさかのぼります。863年（貞観5年）、疫病が流行した際に、これを鎮めるための神事が行われました。その際に神前に供えられた煎餅が「唐板煎餅」と呼ばれたことが、名称の由来とされています。

使用される材料は、小麦粉・上白糖・卵・少しの塩と非常にシンプル。これらを混ぜ合わせて練り上げた生地を薄くのばし、短冊状にカット。銅板で丁寧に焼き上げられます。

外観は淡い狐色で、パリッと軽やかにほどけるような食感が特徴です。口に入れると、ほのかに香ばしい風味が広がり、素朴ながらも奥深い味わいに虜になる人も多いです。

50年以上にわたり焼き続けていた先代が急逝し、一時は製造を中断。しかし、後を継いだ千栄子夫人が一念発起し、伝統の味を守るべく製造を再開しました。

その復活は、長い歴史をつなぐ奇跡のような出来事であり、今なお「上御霊神社」の門前で変わらぬ味が守られ続けています。

西欧諸国でもだいぶ異なる「ビスケットとクッキー」

●アメリカ

「クッキー」はアメリカ発祥といわれていて、日本で食べられているようなビスケットやクッキー類はすべて「クッキー」と呼ばれます。

「ビスケット」は、生地にバターやショートニングなどの油脂を加えてベーキングパウダーで膨らませる簡単なパンのようなものです。

フライドチキンで有名な「ケンタッキー」のビスケットのような形のイメージで、甘味は無いタイプが多く、中はふわふわ、外はサクサクとした食感が特徴です。

●イギリス

イギリス人は「お茶菓子」のことを「ビスケット」と呼びます。紅茶文化のイギリスでは、ビスケットを紅茶に浸して食べる人もいます。細長く表面に穴を開けたスコットランド発祥の「ショートブレッド」が特に有名です。

「ショートブレッド」と「クッキー」の大きな違いは、ショートブレッドには卵が入っていないこと。そのため、クッキーよりもサクサクとした食感になります。

「ショートブレッド」は直訳すると「短いパン」ですが、実は"short"は食感がサクサク、あるいはポロポロするという意味の形容詞で、ショートニング性（サクサクと小麦粉の生地をもろく仕上げる効果）があることを指します。

●ドイツ

ドイツでは、焼き菓子全般を指す総称で「Gebäck（ゲベック）」といいます。「ゲベック」は、甘い焼き菓子全般を指す言葉で、クッキー、ビスケット、パイ、ケーキなどの小型の焼き菓子も含んでいて、日常的に食べられる親しみ深いスイーツを表します。

また「ゲベック」は、パンやお菓子類の総称である「Backwaren（焼き物）」の一部と考えられますが、甘い焼き菓子に特化している点が特徴です。

フランスで人気なのはバターたっぷりの「サブレ」

●フランス





フランスは、バターがたっぷり使用された「サブレ」というお菓子が人気です。サブレは、数あるクッキーの中の1つの種類。バターの風味が強く、サクサクとした軽い食感を持つことが特徴です。

芳醇なバターの風味が特徴のサブレ。一般的に、バターやショートニングの割合が、クッキーやビスケットよりも多いため、さっくりとした軽やかな食感になっています。

語源は、フランスのサブレという町に住んでいた侯爵夫人のレシピが元となり、フランス社交界で評判となって、そこから世界中に広まったといわれています。

また、サクサクとした食感が砂に似ていることから、フランス語で「砂」を意味する「sable（サブル）」に由来するという説もあります。

フランス語のお菓子作り用語で、硬いバターと小麦粉を混ぜて砂状になるように混ぜ合わせる工程を「sablage（サブラージュ）」というのですが、「砂のようにさらさらにする」という意味があり、それが「サブレ」の語源という説も存在します。

（宮本 二美代 ： 製菓衛生師（国家資格）、フードコーディネーター、ラッピング認定講師）