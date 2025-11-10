物語コーポが続急伸、ラーメン業態の既存店好調で第１四半期２ケタ増収増益

物語コーポレーション<3097.T>が続急伸している。前週末７日の取引終了後に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高３５５億９９００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益２７億３３００万円（同１５．６％増）、純利益１９億１８００万円（同４５．８％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。



平日夜・ランチ帯を中心とした来客数の減少により焼肉業態の既存店売上高は前年割れとなったものの、商品・サービス力の強化を軸に価格改定を実施したラーメン業態の既存店売上高が前年同期比６．９％増と大きく伸長したことが業績を牽引した。また、海外１６店舗を含む３０店舗の新規出店も寄与した。



なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高１４７１億５９００万円（前期比１８．７％増）、営業利益１０７億７１００万円（同１６．５％増）、純利益７４億１６００万円（同２０．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS