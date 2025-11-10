Photo: 武者良太

子供だけじゃなくて大人もハマっています。

2025年6月に一般販売がスタートした「かんぷれ」は、ほぼ指1本で伴奏が演奏できる電子楽器。ピアノやギター、サックスなどの楽器が扱えなくても、ボタンをぽちぽちするだけでコードがつながり、リズムやバッキングが完成する優れモノです。電卓みたいな見た目なのに、よくできる子なんです。

Photo: 武者良太

一般発売後半年ほどが経過しましたが、開発したInstaChordのゆーいちさんいわく好評であるとのこと。初めて楽器に触るような子供が、ものの数分で1曲まるごとの伴奏を演奏しきったり、楽器を諦めたまま大人になった人でも「かんぷれだったら楽しく演れる」とすぐに理解できることが効いているみたい。

Photo: 武者良太

歌ってみたの人も、伴奏をつけるためにかんぷれを使っていたりするんですって。世界でもっともKANTANな弾き語りソリューションすばらしい。

Photo: 武者良太

かんぷれの前にリリースされたインスタコードも、既存の楽器がマスターできなかった人々の救いとなりましたし、いきなり楽譜を覚えなくてもいいし、リズム感に自信がなくても安心して演奏に挑めるかんぷれ＆インスタコードは、リスナーからプレーヤーになる入り口を、ぐっと広げた存在となっているのですね。

Source: かんぷれ