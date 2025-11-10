「ポリフェノールと相性抜群の栄養素」とは？効果も解説！【管理栄養士監修】

ポリフェノールの健康効果を最大限に活かすには、他の栄養素との組み合わせが鍵となります。ビタミンCとの相乗効果により抗酸化力が向上したり、良質な脂質と一緒に摂取することで吸収率が高まったりすることが示唆されています。科学的根拠に基づいた効果的な組み合わせ方を知ることで、日々の食事から効率よくポリフェノールを取り入れることができます。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

ポリフェノールと相性抜群の栄養素組み合わせ

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

ポリフェノールの効果を最大限に引き出すためには、他の栄養素との組み合わせが重要です。適切な組み合わせにより、吸収率の向上や相乗効果が期待できます。

ビタミンCとの強力な相乗効果

ビタミンCとポリフェノールの組み合わせは、抗酸化力を大幅に向上させる理想的な組み合わせです。ビタミンCはポリフェノールの酸化を防ぎ、体内での安定性を高める働きがあります。

この組み合わせにより、活性酸素の除去能力が単体摂取時よりも大きく向上し、より効果的な細胞保護が期待できます。また、コラーゲンの合成を促進するビタミンCと血管保護作用を持つポリフェノールが組み合わさることで、血管の健康維持により効果的に働きます。

実践的には、柑橘類とベリー類を一緒に摂取したり、緑茶にレモンを加えたりすることで、この相乗効果を得ることができます。スムージーやフルーツサラダなどでも、自然にこの組み合わせを実現できます。

脂質との組み合わせによる吸収率の大幅向上

一部のポリフェノールは脂溶性の性質を持つため、適量の脂質と一緒に摂取することで吸収率が向上します。この特性を活用することで、より効率的にポリフェノールの恩恵を受けることができます。

特にカロテノイドやフラボノイドは、オリーブオイルやナッツ類などの良質な脂質と組み合わせることで、腸管からの吸収が促進されます。脂質がポリフェノールの溶解を助け、腸壁での吸収を促進する役割を果たします。

サラダにナッツとベリー類を加えたり、緑茶と少量のチーズを組み合わせたりすることで、効率的にポリフェノールを摂取できます。また、魚に含まれるオメガ3脂肪酸とポリフェノールの組み合わせは、抗炎症作用に寄与する可能性が示唆されています。

まとめ

ポリフェノールは私たちの健康維持において重要な役割を果たす成分です。適切な摂取量を心がけ、効果的な組み合わせを理解することで、その恩恵を最大限に活用できます。不足や過剰摂取による症状を避けながら、多様な食材から自然にポリフェノールを摂取し、バランスの取れた食生活を実践することが重要です。日々の食事にポリフェノール豊富な食材を取り入れ、健康的なライフスタイルを築いていきましょう。★

