10日10時現在の日経平均株価は前週末比314.36円（0.63％）高の5万590.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1158、値下がりは386、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を124.34円押し上げている。次いで東エレク <8035>が98.27円、ＳＢＧ <9984>が57.16円、オリンパス <7733>が28.75円、フジクラ <5803>が12.87円と続く。



マイナス寄与度は28.28円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、中外薬 <4519>が25.47円、ホンダ <7267>が15.14円、任天堂 <7974>が12.37円、オムロン <6645>が7.55円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、鉱業、非鉄金属、金属製品と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、医薬品が並んでいる。



※10時0分7秒時点



