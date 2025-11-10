¸ÍÅÄ¤ì¤¤¡¡¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»ÐËåS¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ö¡×¡Ö½ñÀÒ²½½ÐÍè¤½¤¦¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ¤ì¤¤¡Ê38¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î¤ï¤¿¤·¤Î¤ª¾îÍÍ»þÂå¤Î¤ª¼Ì¿¿ºÜ¤»¤È¤¯¤Í¡×¤È±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊDMC¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤é¤Î¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡¡ÌëÆ¨¤²¡¡¾²¤Ç¿©»öÀ¸³è¤Þ¤Ç¤¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡Ä»Ð¤Î¾Ð´é¤ÈÈ±¤Î±ð¤¬¸«»ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À°é¤Á¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç»ÑÀª¤À¤±¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¸ÍÅÄ»ÐËå¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤È¤Æ¤âí÷¤·¤¯°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö½ñÀÒ²½½ÐÍè¤½¤¦¤ÊÊª¸ì¡×¡ÖÇÈÍðËü¾æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£