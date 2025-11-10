政府機関閉鎖の終結に向けて上院で超党派の合意が成立した/Kent Nishimura/Reuters

（CNN）米国史上最長となっている政府機関の閉鎖が終結に向かう兆しを見せている。上院は、来年の1月30日まで政府に資金を提供し、12月に医療保険制度改革法（オバマケア）の採決を行うことで超党派の合意に達した。情報筋が明らかにした。

情報筋によれば、今回の合意には、トランプ大統領による連邦職員の解雇を撤回し、今後同様の行為を防ぐ規定が盛り込まれているという。フードスタンプ（低所得者向け食費補助）の財源は2026会計年度まで確保される。

交渉にはアンガス・キング上院議員、ジーン・シャヒーン上院議員、マギー・ハッサン上院議員が民主党を代表して参加した。

今回の合意には、政府資金を一時的に延長する新たな暫定予算案が含まれており、複数の主要機関への資金供給を行う大型予算パッケージと結びつけられている。

包括的な法案は、軍関連施設と退役軍人省、立法府、農務省に関する三つの通年歳出法案で構成されている。民主党の歳出担当のトップであるパティ・マレー上院議員が提出した概要によると、これには、議員の警備強化と警護のための新たな資金として2億350万ドル（約310億円）、議会警察に8億5200万ドルを充てることなどが盛り込まれている。

合意案には、民主党が求めていた医療保険制度改革法（オバマケア）の補助金の延長は含まれない。ただし、上院で後日この問題に関する採決を行うことが保証される見通しだ。

補助金延長が最終的に成立する保証はない。

情報筋によると、民主党はトランプ大統領が補助金延長に強硬な姿勢を取っていることで、この問題で超党派の合意に達する現実的な可能性が阻まれていることを認識している。そのため、一部の民主党議員は、悪化する政府閉鎖を終わらせるため、単独法案での採決を受け入れる構えを見せている。