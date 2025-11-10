¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ä¶õ¹Á¤Ç¡Ä¥É¥í¡¼¥óÈô¹Ô¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ä¶õ¹Á¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ËÌÉô¤Î¥É¡¼¥ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î¾å¶õ¤Ç¡¢9ÆüÌë¡¢¥É¥í¡¼¥ó3µ¡¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£È¯ÅÅ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ë¶È¡Ö¥¨¥ó¥¸¡¼¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¶É¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸9ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¶õ¹Á¤Ç¤â¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë±¿¹Ò¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¶õ¹Á¤ä·³»ö´ðÃÏ¤Î¾å¶õ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Î¥Ê¥¤¥È¥óºÇ¹â»ÊÎá´±¤ÏBBC¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÌç²È¤ÈÁõÈ÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÁõÈ÷¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ê¥¤¥È¥ó»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¶áÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÁè¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£