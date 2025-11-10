＜大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター

【映像】元若乃花が指摘 豊昇龍が「攻め間違った」瞬間

先場所優勝決定戦で敗れた豊昇龍（立浪）が昇進5場所目で横綱初制覇を成し遂げるかーー。注目が集まる九州場所初日で、豊昇龍はまさかの金星を配給。取組内容を受け、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「絶対ダメ。攻め間違い」と豊昇龍に対し苦言を呈した。一体、どこで何を間違ったのか……。

豊昇龍は前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）と取組を行った。立ち合い豊昇龍は張り差しで攻めに出るも、スピードで優る伯桜鵬は下へと潜る。上体が起き上がっていた豊昇龍は成す術もなく、あっという間に土俵下へと落下。横綱の初日白星配給に館内は大きな反響に包まれた。

この取組を受け、花田氏は「（豊昇龍は）張り差しで上体が上がっていますよね。あれだけ早い瞬発力のある力士に対して、張っていったら、こうなりますよ」とコメント。さらに花田氏は「（この結果は）全然驚かない」と指摘し「張ってなんか全然ダメですよ。攻め間違い。立ち合いが」と豊昇龍に対し苦言を呈した。

さらに花田氏は「（体の）大きい白鵬とかが張っていくならだけど、小さい横綱の豊昇龍がやっちゃったらね。しかも足も揃っていたし」と豊昇龍の悪かった部分を連続で指摘した。

これで豊昇龍は横綱昇進後8個の金星を配給、一方の伯桜鵬は3度目の金星獲得となった。なお、その内2度の金星は先場所、先先場所の横綱・大の里（二所ノ関）で獲得している。そんな伯桜鵬は二日目に大の里戦を予定している。なお、大の里は初日に小結・高安（田子ノ浦）とぶつかり、寄り切りで順調に白星スタートを切った。（ABEMA／大相撲チャンネル）