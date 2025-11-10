¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ¤Ç¡Ä¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¤òºÌ¤Ã¤¿¡ÖÎï¤·¤¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¡×
10·î30Æü¡Á11·î£¹Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ù¤¬Ìµ»ö¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£
¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡Ç23Ç¯¤Ë¡ØÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Ù¤«¤é²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³ÖÇ¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤¬£²²óÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î¡Ç23Ç¯¤Ï475¤ÎÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï510¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥È¥è¥¿¤À¡£Æ±¼Ò¤ÏÈì¿§¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¯¡¼¥Ú¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤ò¸ø³«¡£¹âµéÏ©Àþ¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿¡£ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ï¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÆüËÜ¤«¤é¼¡¤Î100Ç¯¤òºî¤ëÄ©Àï¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡Ê¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¡Ë¤äµ¯°¡¼«Æ°¼Ö¡Ê¥¥¢¡Ë¤¬½é»²²Ã¡£ºÇ¿·¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎBYD¤ÏEV¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î»îºî¼Ö¤ò¸ø³«¡£·ÚEV¤ÏÆüËÜ¤ÎÆÈ¼«µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î¾¦ÉÊÅêÆþ¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç26Ç¯²Æ¤ÎÈ¯Çä¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¡¢ÊÝ¾Ú¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¹Ô¤¦Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Î·ÚEV¤¬ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥·¥§¥¢¤ò¤É¤ÎÄøÅÙÃ¥¤¦¤Î¤«¡¢¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¤Î¤¬Îï¤·¤¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤À¡£Á°²ó¤ËÂ³¤°áÁõ¤ÎÏª½Ð¤Ê¤É¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐBYD¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ÐÅ¸¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÄ¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥Ö¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ¤ä¡¢ÈþµÓ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈþ½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£