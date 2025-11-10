TENBLANK¡¦º´Æ£·ò¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Çi-dle¥ß¥è¥ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥³¥é¥Ü
º´Æ£·ò¡õ¥ß¥è¥ó¡Êi-dle¡Ë
¸½ºß¡¢¡ØTENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh¡Ù¤ÇÃ±ÆÈ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Îº´Æ£·ò¤¬¡¢11·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿Íµ¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öi-dle¡×¤Î¥ß¥è¥ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÃÊÌÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTENBLANK¡¦º´Æ£·ò¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
Àè·î10·î¤ËTENBLANK¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï11·î£±ÆüÂæËÌ¤ò²ó¤ê¡¢11·î8Æü¤Ï¥½¥¦¥ë¡¢KBS ARENA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï³«±éÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥°¥Ã¥º¤Ï¼¡¡¹¤È¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ò½Ð¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë1¶ÊÌÜ¡ÖMATRIX¡×¤«¤é¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¡¢¡ÖÌóÂ«¤Î¤¦¤¿¡×¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ë°Ü¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö°Ê¿´ÅÁ¿´¡ª¸ÀÍÕÅÁÃ£¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¡¢Á´ÌäÀµ²ò¤òÃ£À®¡£¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò·ò¤ËÆÏ¤±¡ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ä¥ê¡¼¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òº´Æ£·ò¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£´ÑµÒÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê·ÊÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ïº´Æ£·ò¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£±Æ¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤ò³ÍÆÀ¡£²ñ¾ì¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£·ò¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢MV¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡¢i-dle¤Î¥ß¥è¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¶Ã²¤ÎÃæ¡¢¥ß¥è¥ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£·ò¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÈ¼ÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ß¥è¥ó¤¬²Î¾§¤·¡¢¸åÈ¾¡¢º´Æ£·ò¤È¤ÎÆó¿Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÀûÎ§¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥è¥ó¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖSay My Name¡×¤âÈäÏª¤·¡¢¡ÖÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´Æ£·ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´°àú¤Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤ÆºÌ¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢º´Æ£·ò¤Ï°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡ÖCitrus¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿TENBLANK¤ÎµÜºêÍ¥¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£·ò¤¬µÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡ÖChasing Blurry Lines¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¸å¤Î°§»¢¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¡ÖGlass Heart¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï°ìÀÆ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤òÅÀ¤±¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£