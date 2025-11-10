◆ＦＭＷＥ「川崎フロンターレのイベント・ボーイズビーアンビシャス」（８日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ 場外イベント会場）

“邪道”大仁田厚が主宰する「ＦＭＷＥ」は８日、川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ 場外イベント会場でサッカーＪ１の川崎フロンターレのイベント「ボーイズビーアンビシャス」にプロレス試合を提供した。

この日は同スタジアムで「明治安田Ｊ１リーグ第３６節」川崎フロンターレ ＶＳ ファジアーノ岡山が開催。試合前にＦＭＷＥ提供の電流爆破プロレスが行われ、大仁田厚らが参戦した。

このイベントと大仁田は、初回２０２０年はコロナ禍、２０２２年は台風が直撃して中止、昨年は大盛況だった試合後に大仁田が有刺鉄線バットを持ってピッチに乱入したため、１年間の出禁を食らうなど、毎度波乱含みだった。

大仁田はこの日、晴れて出禁解除となった身で、満を持してこのイベントに参戦。メインイベントで大仁田は雷神矢口と組んで間下隼人、櫻井匠と電流爆破マッチで対戦。胸骨にヒビが入り、左腕に火傷を負っている大仁田は、間下からコブラツイストをかけられ、有刺鉄線ボードに投げられるなど劣勢。櫻井が華麗なムーンサルトを矢口に決めるなど、序盤は大仁田組の苦しい時間が続く。

しかし、大仁田の毒霧で意表を突くと、最後は大仁田、矢口のダブル電流爆破バットで、櫻井から３カウントを奪った。試合後の大仁田は「川崎フロンターレも岡山も、皆さん一生懸命応援しましょう！」と呼びかけ、最後は会場一体となる「ファイヤー」で締めくくった。試合後、大仁田はフロンターレオフィスに「今年こそは俺が始球式じゃないのかよ！？」と掛け合うも、あらかじめ警戒体制のスタッフに制止され、「俺も始球式やりたいんじゃ！」と騒ぐ一幕があった。

◆１１・８とどろき試合成績

▼シングルマッチ２０分１本勝負

パンディータ ｖｓ ○藪下めぐみ（１２秒 脇固め）パンディータ●

・再試合

○パンディータ（５秒 脇固め）藪下めぐみ●

・再々試合

○藪下めぐみ（６分０１秒 腕ひしぎ逆十字）パンディータ●

▼メインイベント 電流爆破バットタッグデスマッチ 時間無制限１本勝負

○大仁田厚、雷神矢口（１２分４１秒 ダブル爆破バット→片エビ固め）櫻井匠●、間下隼人