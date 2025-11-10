¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¡×23ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏÃµË¬¡ÖºÜ¤»¤¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¿§¡¹¡Ä¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÓÍ¤¹á¡Ê23¡Ë¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¹Ô¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿´Ú¹ñÎ¹¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«Î¹¤Ç@edikted¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¡¡¤¤¤Ä¤â¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¯¤È¤ªÍÎÉþ¤òÇúÇã¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥½¥¦¥ëºÇÂç¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö¥¶¡¦¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¥½¥¦¥ë¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢ºÜ¤»¤¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¿§¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÅê¹Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓ¤Ï21Ç¯Ëö¤«¤é¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·ÄÂç¤òÂ´¶È¡£22Ç¯¤«¤é¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î8ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£