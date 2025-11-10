フリーアナウンサー宮島咲良（42）が9日にインスタグラムを更新。同日、誕生日を迎えたことを報告した。

宮島アナは「誕生日!11月9日!またひとつ歳を重ねて強くなりました 私がオールウェイズハッピーなのも全ての関わってくれている、応援してくれている皆さまのおかげです。本当に本当にありがとう!!ございます!!」と報告し、感謝を伝えた。

さらに「そんな気持ちで初めての免許更新してきましたー!免許取得して3年!黄緑からブルーの免許になりました」と運転免許証の写真を投稿した。

また「この一年もまた大好きな人がたくさん増えますように 大切な宝物の人たちに出会う旅は最高に楽しい!最後に父・母・祖母・江戸川権八総司令 毎日笑顔をたくさんありがとう」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「めっちゃ若いし、可愛すぎます」「こんなに免許写真でも盛れてるなんて」「一発勝負の写真、成功っていうか、めっちゃ可愛過ぎます」「同じ40代ですが、『若っ!』と口をつきました」とコメントが寄せられている。

東京都出身。共立女子大文芸学部卒業後の07年、アナウンサーとして九州朝日放送に入社。2010年に同社を退社し、フリーアナウンサーに転身した。