AAAの宇野実彩子（39）が9日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。ファンミーティングの様子を投稿した。

「FAN MEETING大阪公演ありがとう！！ ファンクラブだからこその距離感と空気感が特別で濃厚で本当に好き。MCの3時のヒロイン福田麻貴さんのおかげでたっくさんみんなで笑いながらも今の私のことを色んな角度からお話できて またみんなとの距離がグッと縮まったと思ってます」とつづり、感謝の気持ちを示した。

「ファンミで #うのもぐ」と題し、福田とともに壇上でスイーツをほおばりながらトークを繰り広げた動画もアップ。白のシャツに茶色を基調としたチェックのミニワンピースを合わせたコーディネートも披露し、「次の福岡公演も今から楽しみに待ってます」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「最高に可愛い」「うのもぐ最高」「ママになっても永遠に可愛い」「ギャル実彩子見れて嬉しかった」「笑う時に眉尻下がるその顔が一番好き」「相変わらずの爆笑イベで最高だった」などのコメントが寄せられた。

宇野は24年3月にNEWSの小山慶一郎（41）と結婚し、今年6月に第1子を出産した。