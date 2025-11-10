¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¹À¥ÚçÍ¼¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼ÃÂÀ¸Æü¡ÖÂç¿Í¤Î¼«Ê¬¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ø¤½¥Ô¤ª¥Ø¥½²Ä°¦¤¤¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼J1À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹À¥ÚçÍ¼¡Ê¤¢¤ó¤æ¡¢27¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö11.9¡¡º£Ç¯¤âÌµ»ö¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Çò¤¤¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö10ºÐ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·ÝÇ½À¸³è¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ÝÎò17Ç¯ÌÜ¤Ë¡¡ÍÄ¤¤º¢¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¼«Ê¬¡É¤è¤ê¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ëº£¤Ï¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¾Ð´é¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¡¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¹â¤¯±©¤Ð¤¿¤±¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï11¡¿23(Æü)¡ØAnyu 1st¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ù¡¡¿·¤·¤¤°ìÊâ¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó¤¼¤Ò¡¢Í·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡°ú¤Â³¤¡¢¤é¤Ö¤¢¤ó¤æ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#¥¹¡¼¥Ñ¡¼FJ¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¡Ä«Áá¤¯¤«¤éÂô»³¤ÎÊý¤Ë¤ª½¸¤Þ¤êÄº¤¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¹õ¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÌÂºÌÊÁ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÀäÂÐÎÎ°è¤âÈäÏª¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡¡´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¥±¡¼¥¤È°ì½ï¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°½Ë¤¤¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄ¶ÀäÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖAngel¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ø¤½¥Ô¤È¤ª¥Ø¥½¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²ÎÀ¼¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¡ÖºÇ¶á¿§¤Ã¤Ý¤µÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹À¥¤ÏÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô½Ð¿È¡£10ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢13Ç¯¤Ë¤Ï¿·À¸Åìµþ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ´¹ñ8800¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£18Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¡¢20Ç¯¤Ë¾®ÎÓÚçÍ¼¤«¤é¹À¥ÚçÍ¼¤Ë²þÌ¾¡£³ÊÆ®µ»¤ÎRIZIN¡¢RISE¡¢K¡Ý1¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¤ÏÂç¾Þ¤Î5¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£21Ç¯7·î¤«¤éÀ¶¿å¤Î¹ÊóÉô¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê¸½¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤é¤Ö¤¢¤ó¤æ¡×¡£