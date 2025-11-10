

2025年10月28〜30日アメリカ・ロサンゼスのコンベンションセンターで「Adobe MAX 2025」が開催された（筆者撮影）

アドビという会社をご存じだろうか？ 意外とクリエイティブに関わらない人はご存じないこともあるのだが、我々が目にしているプロが作った印刷物や、ポスター、ロゴ、映像……などは、ほぼアドビのアプリケーションで作られている。ただ、ほぼプロ用のアプリなので使い方が難しいのが難。しかし、そこにも生成AIで革命が起こりつつある。

世界中のクリエイターが集うAdobe MAXの熱気

世界中からクリエイターが集まる、年に一度のクリエイターの祭典「Adobe MAX 2025」がアメリカ・ロサンゼルスのコンベンションセンターで2025年10月28〜30日に開催された。大谷翔平がワールドシリーズを戦っていた頃、5kmほど離れた場所でも熱いイベントが開催されていたというわけだ。



世界中から数多くのクリエイターが集まったAdobe MAX 2025（写真：筆者撮影）

前述のように、我々の目にするプロのクリエイティブワークの多くはアドビのアプリケーションを介して作られている。写真はLightroomで選別され、必要に応じてPhotoshopで仕上げられる。

ロゴやポスターなどの単体の印刷物はIllustrator、本や雑誌はInDesign、映画、テレビ、YouTube動画はPremiereというアプリで作られている。個々にライバルは存在しなくはないが、クリエイティブワーク全般で考えると、アドビはほぼライバルのいない最強の企業と言える。

ちなみに、Adobe Creative Cloud Proの月額使用料は9080円（1年契約の場合）。世界中のほとんどすべてのカメラマン、イラストレーター、デザイナー、動画編集者はこの金額を払い続けている。いかにアドビが盤石な経営を築いているかおわかりいただけると思う。

しかし、悩ましいのがそれぞれのアプリの使い方の難しさだ。Photoshop、Illustrator、InDesign、Premiereなどのアプリを使いこなしてプロとして仕事ができるようになるためには、「職人」と言われるほどの鍛練を積まなければならない。

これらのアプリがあればほとんどどんな画像でも、映像でも作れるほど高機能なものばかりだから仕方のないこととはいえ、ハードルの高さが難点だった。

一般にも多くのスクールがあるし、アドビ自身も「クリエイティブカレッジ」というオンラインスクールを運営するほど、その点が課題であることはわかっているのだが、どんどん高機能化するアプリの使い方は、さらに難しくなる……というのが実態だった。

生成AIがアドビの高機能アプリを一変させた瞬間

しかし、その「高機能アプリは難しい」という問題点に突破口を切り開いたのは、またしても生成AIだった。

Adobe MAX 2025では、生成AIのさまざまな活用が発表された。



Photoshopと生成AIの組み合わせは新たなクリエイティブの可能性を切り開いた（写真：筆者撮影）

元々、アドビには独自の生成AIであるFireflyがあるのだが、半年ほど前からGoogleのGeminiやVeoやNano Banana、OpenAIのChatGPT Imageなど他社製の生成AIも選択できるようになってきている。こちらは、クリエイティブの幅を広げるための工夫といえるだろう。

それ以外にもユーザーインターフェイスに生成AIが多く使われるようになってきた。

昨年公式に発表されたコンテキストタスクバーもそのひとつ。コンテキストタスクバーは、PhotoshopやIllustratorに設けられた画像の下部に表示されるフローティングバー。そこには「次に使う可能性が高いツール」が常に変化しながら表示される。



画像の操作している部分のすぐ下に現れるコンテキストタスクバーには、次に使う可能性が高いツールがいくつか表示される（写真：筆者撮影）

たとえば、Photoshopであれば、風景写真の上のレイヤーに人物写真を置けば「背景を削除」という機能が表示される。これは、人物の背景を消して風景写真の上に表示されることが多いからだ。従来であれば、どの部分を削除したらいいのか、いちいちクリックして「パス」という境界線を作り、写真を切り抜いて背景を切り分けていた。

ほんの2〜3年ほど前の話だ。背景と複雑に絡み合った写真（たとえば、髪の毛や、自転車のスポークなど）だと、1枚の写真を切り抜くのにプロのデザイナーが数時間かかっていた。

それが、今ではこのコンテキストタスクバーの「背景を削除」をワンクリックするだけで切り抜くことができる。これは生成AIが、対象と背景の境界を認識して切り分けてくれるのだ。

続いてコンテキストタスクバーに表示される「調和」というボタンを押すと、背景と人物がしっくりと馴染む。たとえば、背景が室内で白熱灯の黄味がかった光に照らされていたら、人物も同じ方向から同じような黄味がかった光に照らされているように加工される。これも昔なら、プロが何時間もかけた作業だが、今ではワンクリックで終わる。

これはクリエイターの作業を奪う機能ではない。作業が効率的になった分、プロは完成度を上げる作業に時間を使うことができる。もしかしたら、より多くの仕事をこなして収入を増やすことができるかもしれない。

生成AIは仕事を奪うと言われているが、少なくともクリエイターに支えられているアドビにおいては、生成AIはクリエイターをサポートするために使われているのだ。



ウェブ版のPhotoshopでは、AIアシスタントを使ってテキストベースで作業を進めることもできる（写真：筆者撮影）

LightroomもPremiereもAIが賢く支える時代へ

ウェブアプリの「Firefly」（生成AIエンジン自体もFireflyと呼ばれるのでややこしいが）は、アドビの生成AIのデモンストレーションアプリのような立ち位置だが、このFireflyにおいてはさらに実験的な生成AIの利用が行われており、よりテキスト（プロンプト）ベースの操作が行える。

たとえば、テキストからの画像生成や、画像の一部をテキストで生成した画像で埋め合わせる機能、画像をプロンプトで指示して動画にする機能などがある。ここではPhotoshopやIllustratorよりさらにインターフェイスが簡便になっている。

写真をセレクトし、仕上げるアプリであるLightroomでも生成AIは仕事を効率的にこなすために使われている。たとえば、プロカメラマンは1日で何千枚もの写真を撮影し、その中から使うべき数カット、もしくは数十カットの写真を選ぶ。最新のLightroomでは、この作業をある程度自動化することができる。

たとえば、モデルが目をつむっているカットや、ピントが合っていないカットを排除したり、同じ画角で撮影されているカットをスタックとして取りまとめて、その中からベストカットを選べばいいようにしたりしてくれる。最終的に意思決定するのが人間だとしても、まるで気の利いたアシスタントのように、その手前の作業を行ってくれるのだ。



露出違い、シャッタースピード違いなど、何千枚もの写真の中からLightroomを使って数枚のカットを選ぶ作業も、生成AIがサポートしてくれるようになった（写真：筆者撮影）

動画編集アプリのPremiereでも同様。撮影時には数多くのテイクを撮るのが一般的だが、その中から採用カットを探すのは大変手間のかかる作業。しかし、生成AIがNGカットを排除したり、似たカットを取りまとめたりしてくれるので、こちらも作業が非常に効率的になっている。

あくまでクリエイターをサポートするのがアドビのスタンスなのだ。

非クリエイターの能力を拡大するAdobe Express

アドビには非クリエイター向けにAdobe Expressというサービスがある。Adobe Expressはもともとイラストレーターやデザイナーでなくても、ある程度レベルの高いクリエイティブを簡単に生み出せるようにと開発されたアプリ。

実際のところ、クリエイターでなくても簡単なクリエイティブを作らねばならないことは少なくない。そういう人が複雑な作業なしにレベルの高いクリエイティブを作ることができるのがAdobe Expressだ。

たとえば販売担当チラシやバナー広告を作らねばならないとか、Instagram用のショート動画を編集しなければならないとか、営業担当がプレゼン用のスライドのための画像を作らねばならないとかいうのはよくある話だ。



非クリエイター向けのクリエイティブツールであるAdobe Expressでは、テンプレートから選ぶだけで高度な作業を行える（写真：筆者撮影）

Adobe Expressでは、大幅に生成AIを活用して、ほとんどテキストベースでクリエイティブを作れるようになっている。テンプレートも数多く用意されており、そこから選んで、いくつかコメントを書き込むだけで必要なクリエイティブが得られる。最終的にデザイナーが仕上げるにしても、こちらである程度叩き台を作る……という使い方も可能だ。

誰もが創造できる時代へ、アドビの次なる一手

クリエイティブの本質は、PhotoshopやIllustrator、Premiereを使いこなせることにあるわけではない。それらはあくまでツールなのだから、それが生成AIをインターフェイスとして使って、誰でも自分の思い描いたものを作れるようになるのなら、それは素晴らしいことだ。

もちろん、もとのクリエイティブに対して、生成AIが影響を及ぼす範囲を規定したり、生成されたものをよりクリエイティブとしてレベルの高いものになるように調整を行ったりするのにはアドビのツールは最適であることは言うまでもない。

他社の生成AIはなんでも生み出せるものの、「自分の思っているものと少し違う……」というところにハマりがちだが、アドビの生成AIはクリエイターの製作をサポートするスタンスで作られている。

さらに、今後はアドビのアプリの中で他社製AIが動くのだから、ある意味、アドビは画像や動画を生成するAIのプラットフォームであり、窓口のような立ち位置を押さえたともいえるだろう。

サブスクリプションでクリエイティブ業界のツールを押さえたアドビのAI時代の戦略は、他社も巻き込んだプラットフォーム戦略であり、より使いやすく誰もがクリエイターになれるように……という、生成AIを使ったインターフェイス改善戦略なのである。

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）